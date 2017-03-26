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  • 26.03, 12:52
    В ночном клубе в США произошла стрельба: есть жертвы. ночные клубы, стрельба, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В ночном клубе в США произошла стрельба: есть жертвы

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    В ночном клубе в США произошла стрельба: есть жертвы

    В ночном клубе в США произошла стрельба: есть жертвы

    В ночном клубе в США произошла стрельба: есть жертвы
    • Фото: @CincyPD /twitter.com

      • По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в американском штате Огайо.

      Известно, что еще 13 человек получили ранения, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.




      Стрельба произошла в ночном клубе Cameo Nightclub в городе Цинцинннати. Пострадавшие были госпитализированы. Подробности происшествия пока не приводятся.

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