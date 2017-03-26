В ночном клубе в США произошла стрельба: есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в американском штате Огайо.
Известно, что еще 13 человек получили ранения, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.
Стрельба произошла в ночном клубе Cameo Nightclub в городе Цинцинннати. Пострадавшие были госпитализированы. Подробности происшествия пока не приводятся.
Cincinnati Police on Kellogg Ave. Report of a homicide and shooting spree at a nightclub called Club Cameo. pic.twitter.com/BOjjrxDxSw— Mark Hauss (@thehaussman) 26 марта 2017 г.
Стрельба произошла в ночном клубе Cameo Nightclub в городе Цинцинннати. Пострадавшие были госпитализированы. Подробности происшествия пока не приводятся.
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