Столичные полицейские задержали мужчину за поджог машины его сожительницы

Сотрудники полиции по району Кузьминки получили сообщение о возгорании на парковке на Волгоградском проспекте. Горели четыре автомобиля. Прибывшие на место экстренные службы города ликвидировали возгорание.
Стражи порядка выяснили, что возгорание началось под капотом автомобиля Citroen. Владелицей машины, с которой начался пожар, оказалась 25-летняя уроженка Ростовской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали на Зеленодольской улице подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Самарской области — сожитель владелицы сгоревшего Citroen.
Полицейские выяснили, что мужчина решил отомстить своей девушке после ссоры, поэтому поджег ее автомобиль. При пожаре огонь перекинулся еще на три машины.
В настоящее время устанавливается размер ущерба, причиненного автовладельцам, сообщили в пресс-службе столичной полиции. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Подозреваемый помещен под стражу. Максимальное наказание, которое грозит мужчине за поджог, — лишение свободы сроком до 5 лет.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали на Зеленодольской улице подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Самарской области — сожитель владелицы сгоревшего Citroen.
Полицейские выяснили, что мужчина решил отомстить своей девушке после ссоры, поэтому поджег ее автомобиль. При пожаре огонь перекинулся еще на три машины.
В настоящее время устанавливается размер ущерба, причиненного автовладельцам, сообщили в пресс-службе столичной полиции. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Подозреваемый помещен под стражу. Максимальное наказание, которое грозит мужчине за поджог, — лишение свободы сроком до 5 лет.
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