Европа перешла на летнее время

Европейские страны (за исключением России, Белоруссии и Исландии) в ночь на 26 марта перешли с зимнего на летнее время.
По предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество, переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта. По такому времени Старый Свет будет жить до последнего воскресенья октября (в этом году это 29 октября).
Перешла на летнее время и Украина. Таким образом, с сегодняшнего дня в Киеве и в Москве вновь одинаковое время. Впервые Украина перешла летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время, или UTC+2), отмечает ТАСС. При этом отменялось декретное время (второй часовой пояс плюс один час, или UTC+3), введенное еще в 1930 году.
Впервые Украина перешла летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2), передает ТАСС. При этом отменялось декретное время (второй часовой пояс плюс один час, или UTC+3), введенное еще в 1930 году.
В России стрелки часов перестали переводить в 2011 году. Тогда в нашей стране часы были зафиксированы на летнем времени. Однако в 2014 году произошел обратный переход — на постоянное зимнее время. В 2016 году в некоторых регионах отменили это решение.
Перешла на летнее время и Украина. Таким образом, с сегодняшнего дня в Киеве и в Москве вновь одинаковое время. Впервые Украина перешла летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время, или UTC+2), отмечает ТАСС. При этом отменялось декретное время (второй часовой пояс плюс один час, или UTC+3), введенное еще в 1930 году.
Впервые Украина перешла летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2), передает ТАСС. При этом отменялось декретное время (второй часовой пояс плюс один час, или UTC+3), введенное еще в 1930 году.
В России стрелки часов перестали переводить в 2011 году. Тогда в нашей стране часы были зафиксированы на летнем времени. Однако в 2014 году произошел обратный переход — на постоянное зимнее время. В 2016 году в некоторых регионах отменили это решение.
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