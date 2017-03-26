#ТЫСУПЕР!
Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.03, 12:52

    ЕС обвинил Минск в нарушении демократических обязательств

    11 комментариев
    • Фото Reuters © 2017, Vasily Fedosenko
    ЕС обвинил Минск в нарушении демократических обязательств

    ЕС обвинил Минск в нарушении демократических обязательств

    ЕС обвинил Минск в нарушении демократических обязательств
  • Фото Reuters © 2017, Vasily Fedosenko

    • Действия белорусских властей не соответствуют взятым на себя обязательствам по демократизации. Об этом было заявлено в коммюнике официального представителя главы дипломатии ЕС на фоне разгона оппозиционной акции в Минске.

    В субботу в белорусской столице полицией была пресечена акция оппозиции «День воли», совмещенная с «Маршем рассерженных белорусов». По данным правозащитников, в ходе разгона были задержаны сотни человек.

    По мнению ЕС, «такие репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Белоруссией политике демократизации и ее международным обязательствам», сообщает РИА Новости.

    В коммюнике отметается, что выстраивать свои отношения с Белоруссией Евросоюз будет именно на основании соблюдения страной основополагающих принципов верховенства права.

    Представитель главы дипломатии Евросоюза назвал реакцию белорусских силовиков «беспорядочной и неподобающей» и призвал отпустить всех задержанных.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru