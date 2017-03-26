ЕС обвинил Минск в нарушении демократических обязательств

Действия белорусских властей не соответствуют взятым на себя обязательствам по демократизации. Об этом было заявлено в коммюнике официального представителя главы дипломатии ЕС на фоне разгона оппозиционной акции в Минске.
В субботу в белорусской столице полицией была пресечена акция оппозиции «День воли», совмещенная с «Маршем рассерженных белорусов». По данным правозащитников, в ходе разгона были задержаны сотни человек.
По мнению ЕС, «такие репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Белоруссией политике демократизации и ее международным обязательствам», сообщает РИА Новости.
В коммюнике отметается, что выстраивать свои отношения с Белоруссией Евросоюз будет именно на основании соблюдения страной основополагающих принципов верховенства права.
Представитель главы дипломатии Евросоюза назвал реакцию белорусских силовиков «беспорядочной и неподобающей» и призвал отпустить всех задержанных.
По мнению ЕС, «такие репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Белоруссией политике демократизации и ее международным обязательствам», сообщает РИА Новости.
В коммюнике отметается, что выстраивать свои отношения с Белоруссией Евросоюз будет именно на основании соблюдения страной основополагающих принципов верховенства права.
Представитель главы дипломатии Евросоюза назвал реакцию белорусских силовиков «беспорядочной и неподобающей» и призвал отпустить всех задержанных.
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