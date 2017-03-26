Новинка недели: суперзащищенный ноутбук

Новая модель защищенного ноутбука, по словам производителей, способна работать в самых неблагоприятных условиях.
Клавиатура у этого ноутбука полностью герметична и водонепроницаема. Остальной корпус защищен по стандарту IP 52, то есть не боится пыли и капель воды. Но кидать его в воду целиком лучше не стоит.
Испытатели отметили уверенный прием Wi-Fi, удобную клавиатуру, яркий экран с хорошими углами обзора, длительное время автономной работы — до 9 часов. Но главное — впечатляющую стойкость. Диапазон рабочих температур — от минус 29 до плюс 60 градусов. Он не боится вибрации и сотрясений, его можно ронять с высоты в 1 метр.
Впрочем, мощность процессора маловата — всего четыре гигабайта оперативной памяти, видеокарта скромная — для игр или монтажа такой не подойдет. А деньги за такой ноутбук просят серьезные — от 83 тысяч рублей.
Программа «Чудо техники» была готовы поставить ему три звезды — за дороговизну и слабую начинку, но все-таки учла его суперзащищенность и узкую специализацию. Поэтому четыре балла.
Подробности — в видеоматериале.
Испытатели отметили уверенный прием Wi-Fi, удобную клавиатуру, яркий экран с хорошими углами обзора, длительное время автономной работы — до 9 часов. Но главное — впечатляющую стойкость. Диапазон рабочих температур — от минус 29 до плюс 60 градусов. Он не боится вибрации и сотрясений, его можно ронять с высоты в 1 метр.
Впрочем, мощность процессора маловата — всего четыре гигабайта оперативной памяти, видеокарта скромная — для игр или монтажа такой не подойдет. А деньги за такой ноутбук просят серьезные — от 83 тысяч рублей.
Программа «Чудо техники» была готовы поставить ему три звезды — за дороговизну и слабую начинку, но все-таки учла его суперзащищенность и узкую специализацию. Поэтому четыре балла.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии