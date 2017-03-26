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  • 26.03, 12:52
    Новинка недели: суперзащищенный ноутбук. гаджеты, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Новинка недели: суперзащищенный ноутбук

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    Новинка недели: суперзащищенный ноутбук

    Новинка недели: суперзащищенный ноутбук

    Новинка недели: суперзащищенный ноутбук

      Новая модель защищенного ноутбука, по словам производителей, способна работать в самых неблагоприятных условиях.

      Клавиатура у этого ноутбука полностью герметична и водонепроницаема. Остальной корпус защищен по стандарту IP 52, то есть не боится пыли и капель воды. Но кидать его в воду целиком лучше не стоит.

      Испытатели отметили уверенный прием Wi-Fi, удобную клавиатуру, яркий экран с хорошими углами обзора, длительное время автономной работы — до 9 часов. Но главное — впечатляющую стойкость. Диапазон рабочих температур — от минус 29 до плюс 60 градусов. Он не боится вибрации и сотрясений, его можно ронять с высоты в 1 метр.

      Впрочем, мощность процессора маловата — всего четыре гигабайта оперативной памяти, видеокарта скромная — для игр или монтажа такой не подойдет. А деньги за такой ноутбук просят серьезные — от 83 тысяч рублей.

      Программа «Чудо техники» была готовы поставить ему три звезды — за дороговизну и слабую начинку, но все-таки учла его суперзащищенность и узкую специализацию. Поэтому четыре балла.

      Подробности — в видеоматериале.

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