Влияние мониторов и гаджетов на глаза: ученые опровергли распространенный миф

Многие взрослые буквально изводят своих детей запретами на электронику — считается, что гаджеты и их экраны очень вредят зрению. Но наука недавно выяснила нечто очень интересное о том, как на самом деле наши глаза реагируют на книги, мониторы и другие вызовы современности.
Много шума в научном мире наделала работа австралийского оптометриста из Квинслендского технологического университета. Профессор Скотт Рид попытался найти истинную причину настоящей эпидемии подростковой близорукости, которую отмечают в Японии и Южной Корее. Ответ вроде бы лежал на поверхности — там все слишком много времени проводят, уставившись в экраны. Но разгадка, как выяснилось, в другом — на непропорциональный рост глазного яблока влияет в основном нехватка солнечного света. Дети просто слишком мало времени проводят на улице.
Но речь только о близорукости школьников. Ее экраны не вызывают, а вот к спазму глазных мышц и усталости зрения они, конечно, ведут.
Но технологии тоже развиваются. Например, современные компьютерные мониторы все чаще делают немерцающими — хотя у большинства дешевых моделей этот невидимый дефект еще есть, и он действительно утомляет глаза. Правда и то, что электронные книжки лучше для зрения, чем планшеты и смартфоны.
Чтобы глаза не болели, врачи советуют не читать в транспорте — мышцам сложно постоянно ловить фокус на близком колеблющемся объекте. Лучше всего работать с планшетом или ноутбуком, сидя за столом и включив лампу. Когда вокруг все темно, а монитор светит, глазам это не нравится. Идеальное расстояние до экрана — около 30 см. Минимум каждые полчаса нужно отвлекаться и смотреть на другие объекты в комнате, давая глазам перефокусироваться вдаль и отдохнуть. А еще не стоит долго читать со светящегося экрана прямо перед сном — синие лучи, которых много в спектре этого света, могут подавить выработку гормона сна мелатонина и нарушить процесс засыпания.
Программа «Чудо техники» проверила глаза у тех, кто проводит за монитором по 8–10 часов в сутки — у тех, кто серьезно занимается киберспортом. Вместе с ними осмотру окулиста подверглись еще три человека — просто активные пользователи гаджетов. Результаты этой и других проверок — в видеоматериале.
Но речь только о близорукости школьников. Ее экраны не вызывают, а вот к спазму глазных мышц и усталости зрения они, конечно, ведут.
Но технологии тоже развиваются. Например, современные компьютерные мониторы все чаще делают немерцающими — хотя у большинства дешевых моделей этот невидимый дефект еще есть, и он действительно утомляет глаза. Правда и то, что электронные книжки лучше для зрения, чем планшеты и смартфоны.
Чтобы глаза не болели, врачи советуют не читать в транспорте — мышцам сложно постоянно ловить фокус на близком колеблющемся объекте. Лучше всего работать с планшетом или ноутбуком, сидя за столом и включив лампу. Когда вокруг все темно, а монитор светит, глазам это не нравится. Идеальное расстояние до экрана — около 30 см. Минимум каждые полчаса нужно отвлекаться и смотреть на другие объекты в комнате, давая глазам перефокусироваться вдаль и отдохнуть. А еще не стоит долго читать со светящегося экрана прямо перед сном — синие лучи, которых много в спектре этого света, могут подавить выработку гормона сна мелатонина и нарушить процесс засыпания.
Программа «Чудо техники» проверила глаза у тех, кто проводит за монитором по 8–10 часов в сутки — у тех, кто серьезно занимается киберспортом. Вместе с ними осмотру окулиста подверглись еще три человека — просто активные пользователи гаджетов. Результаты этой и других проверок — в видеоматериале.
Комментарии