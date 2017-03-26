Грязные тайны губок для мытья посуды: о чем молчат производители

Губки для посуды должны делать ее чистой, но не являются ли они сами источником заразы? Бамбуковые, с серебряными нитями и наногубки — правда ли, что они отмывают лучше и помогают экономить? И как часто нужно их менять, чтобы не подвергать риску здоровье?
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У всего есть срок годности, у губок для мытья посуды в том числе. Обычно они отправляются на помойку, когда начинают выглядеть не очень. Но правильно ли это? Когда на самом деле стоит прекратить пользоваться губкой? И чем чревато неоправданное продление ее жизни? Чтобы это выяснить, программа «Чудо техники» сдала старые губки для мытья посуды в лабораторию.
Результаты анализа вызвали отвращение. Губки, которыми пользовались всего неделю, уже были рассадником бактерий и грибов. А на губках двухнедельного возраста обнаружились даже бактерии группы кишечной палочки.
Может быть, выручит популярный народный метод — обеззараживание в микроволновке? Увы, как показало лабораторное исследование, бактерии такой способ не убивает. Сильное намыливание и промывание тоже. Так что менять губки нужно как минимум каждую неделю.
И стоит ли переплачивать за те продвинутые губки, которые активно рекламируют в Интернете, — к примеру, бамбуковые или с серебряными нитями? И экономят ли они моющие средства?
Три профессиональные посудомойщицы протестировали три губки. Первая — с серебряной нитью из Кореи. Серебро, правда, здесь только в названии — в составе указаны только нейлон и полиэфирная пленка. Цена за две штуки — 100 рублей. Вторая — бамбуковая губка. Это обычный поролон, обшитый тканью из бамбуковой нити. Считается, такой материал особенно хорошо впитывает влагу. Цена — 50 рублей за штуку. Производители заверяют, что ей можно мыть вообще без средства. Третья — губка с основанием из целлюлозы — этот материал тоже рекламируют как хорошо удерживающий влагу и экономящий гели. Цена — 90 рублей.
На одно и то же количество посуды все губки истратили практически одинаковое количество средства, хотя с бамбуковой расход поменьше. Результат проверки посуды люминометром у целлюлозной губки порадовал — 3 единицы. У серебряной корейской — 7. А бамбуковая, хоть и сэкономила средство, но проявила себя не очень — микробов осталось много: 40 единиц — это на 10 больше самой верхней границы.
А как насчет других губок, которые рекламируют и продают в Интернете, в электричках, на рынках? К примеру, наногубки, меламиновые и специальные сильно абразивные? Меламин — это полимерная смола, жесткие микронити которой буквально срезают частицы грязи. У меламиновых губок целая армия поклонников, но к этому материалу надо приспособиться. Наногубка — это та же меламиновая, только с поверхностью, почти как наждачная бумага. Другая — абразивная нового поколения. По обещаниям производителей, обе не должны царапать.
Проверка показала, что наногубка просто снимает слой, причем с краской. А вот сильно абразивная и не отмывает, и поверхности не щадит. Тефлону подошла специальная губка для этого покрытия. Она была не очень приятной на ощупь, но сковородку не испортила. Универсальных губок найти не удалось. В хозяйстве надо иметь разные.
Кстати, многие уверены, что мыть нужно только мягкой поролоновой стороной, и не используют абразивную поверхность, якобы она портит посуду. На самом деле, основное в губке — это как раз ее жесткая часть, а поролон приклеили, чтобы вспенить бытовую химию наилучшим образом. Сам по себе абразив с этой задачей может не справиться. Испортить жесткая сторона может разве что очень деликатные поверхности вроде антипригарных. Кстати, у большинства производителей степень жесткости можно узнать по цвету. Если зеленый — губка для сильных загрязнений. Голубой абразив — для более щадящей мойки.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Результаты анализа вызвали отвращение. Губки, которыми пользовались всего неделю, уже были рассадником бактерий и грибов. А на губках двухнедельного возраста обнаружились даже бактерии группы кишечной палочки.
Может быть, выручит популярный народный метод — обеззараживание в микроволновке? Увы, как показало лабораторное исследование, бактерии такой способ не убивает. Сильное намыливание и промывание тоже. Так что менять губки нужно как минимум каждую неделю.
И стоит ли переплачивать за те продвинутые губки, которые активно рекламируют в Интернете, — к примеру, бамбуковые или с серебряными нитями? И экономят ли они моющие средства?
Три профессиональные посудомойщицы протестировали три губки. Первая — с серебряной нитью из Кореи. Серебро, правда, здесь только в названии — в составе указаны только нейлон и полиэфирная пленка. Цена за две штуки — 100 рублей. Вторая — бамбуковая губка. Это обычный поролон, обшитый тканью из бамбуковой нити. Считается, такой материал особенно хорошо впитывает влагу. Цена — 50 рублей за штуку. Производители заверяют, что ей можно мыть вообще без средства. Третья — губка с основанием из целлюлозы — этот материал тоже рекламируют как хорошо удерживающий влагу и экономящий гели. Цена — 90 рублей.
На одно и то же количество посуды все губки истратили практически одинаковое количество средства, хотя с бамбуковой расход поменьше. Результат проверки посуды люминометром у целлюлозной губки порадовал — 3 единицы. У серебряной корейской — 7. А бамбуковая, хоть и сэкономила средство, но проявила себя не очень — микробов осталось много: 40 единиц — это на 10 больше самой верхней границы.
А как насчет других губок, которые рекламируют и продают в Интернете, в электричках, на рынках? К примеру, наногубки, меламиновые и специальные сильно абразивные? Меламин — это полимерная смола, жесткие микронити которой буквально срезают частицы грязи. У меламиновых губок целая армия поклонников, но к этому материалу надо приспособиться. Наногубка — это та же меламиновая, только с поверхностью, почти как наждачная бумага. Другая — абразивная нового поколения. По обещаниям производителей, обе не должны царапать.
Проверка показала, что наногубка просто снимает слой, причем с краской. А вот сильно абразивная и не отмывает, и поверхности не щадит. Тефлону подошла специальная губка для этого покрытия. Она была не очень приятной на ощупь, но сковородку не испортила. Универсальных губок найти не удалось. В хозяйстве надо иметь разные.
Кстати, многие уверены, что мыть нужно только мягкой поролоновой стороной, и не используют абразивную поверхность, якобы она портит посуду. На самом деле, основное в губке — это как раз ее жесткая часть, а поролон приклеили, чтобы вспенить бытовую химию наилучшим образом. Сам по себе абразив с этой задачей может не справиться. Испортить жесткая сторона может разве что очень деликатные поверхности вроде антипригарных. Кстати, у большинства производителей степень жесткости можно узнать по цвету. Если зеленый — губка для сильных загрязнений. Голубой абразив — для более щадящей мойки.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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