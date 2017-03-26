Сигнализатор протечек воды, универсальный пульт и мобильный микроскоп: тест рекламных обещаний

Помогает ли не залить соседей сигнализатор протечек воды? Правда ли, что один универсальный пульт управления может повелевать любыми электронными устройствами? И хорошо ли работает компактный и недорогой USB-микроскоп ?

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Сигнализатор протечек воды



Навсегда забыть о страхе залить себя и соседей обещает реклама сигнализатора протечек воды. Как уверяет производитель, это устройство не только сообщит вам об инциденте СМС-сообщением, но и само перекроет кран. Цена — 5800 за комплект. Если ставить и в ванной, и в кухне, придется соответственно потратить вдвое больше. Плюс в любом случае потребуется «мозг умного дома» — контроллер за 10 тысяч рублей.



Датчик протечки сделан мобильным — на телескопических ножках, покрытых от ржавчины 24-каратным золотом. Они и являются электродами, и если замыкаются водой, то происходит срабатывание. Датчик сделан водонепроницаемым — даже если его совсем утопить, страшного в этом нет ничего.



В труднодоступные места, где такой датчик не поставить, например, за стиральную машину, можно провести провода от сенсора, и среагируют уже эти контакты, опущенные на пол.



К сигнализатору можно подключить и специальный шаровой кран с моторчиком, чтобы система могла сама перекрывать воду, если обнаружена протечка. За такое дополнение придется отдать не меньше 6 тысяч рублей. Тесты дали хороший результат.



Мультипульт



В последнее время появляется много устройств, претендующих на то, чтобы заменить сразу все пульты дистанционного управления в доме. Очередной вариант — всего за 1650 рублей. Как заявляют производители, он позволяет управлять при помощи смартфона или планшета любыми устройствами, в которых есть инфракрасный датчик: это телевизоры, музыкальные центры, кондиционеры. Надо только вставить маленькое устройство в разъем для наушников. И даже если в вашем смартфоне уже есть встроенный инфракрасный порт, работать эта штука должна надежнее.



Однако при проверке в приложении постоянно происходили сбои — изображения кнопок буквально «убегали» от пальцев, смещаясь то в одну, то в другую сторону. А если разъем для наушников находится внизу смартфона, чтобы управлять этим пультом приходится разворачивать гаджет, но клавиатура пульта при этом не переворачивается.



Еще из неудобств — чтобы воспользоваться пультом, нужно знать марку устройства, и если нет подключения к Интернету или оно слабое, пульт искать нужный бренд откажется. Кроме того, сигнал телевизоры улавливали не всегда, а пока этот пульт подключен к телефону, поговорить не выйдет: смартфоном устройство распознается как наушники.



Мобильный микроскоп



Он подключается с помощью Wi-Fi к смартфону или планшету. Стоит 12 000 рублей. В приборе 5-мегапиксельная HD-камера, которая позволяет смотреть на предметы с 80-кратным увеличением. Как обещает реклама, портативное устройство подойдет для проверки качества продукции, а также для искусства, науки или образования.



Однако модель устанавливается только на плоской поверхности — никаких специальных креплений нет, так что одновременно смотреть и работать двумя руками, как, например, привыкли ювелиры, не получится.



В целом для самостоятельного изучения природы такой микроскоп вполне подходит.