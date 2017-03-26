Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 26 марта

Суперкорабль попал в неслабый шторм, в космосе найден летающий «пельмень», создано приложение, которое знает все картины, — это и
кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Суперкорабль
Невероятную мощь современных технологий запечатлели на видео пассажиры одного из крупнейших в мире круизных судов «Гимн морей». В нынешний сезон зимних бурь гигантский корабль попал в жестокий шторм на пути между Флоридой и Нью-Йорком. Как это было, сняли двое молодых людей, находившихся на уровне третьей палубы. Высота волн достигала минимум 9 метров. Судно при этом хоть и кренилось, выдерживало все испытания очень достойно, и на борту получили травмы всего четверо из 6 000 человек. Помогли размеры корабля (длина 348 метров) и наличие специальной системы стабилизации — это особые крылья-плавники, которые выпускаются по бокам и уменьшают проявления качки.
4. Офисы будущего
Крупнейшие мировые технологические компании — Google и Apple — показали свои новейшие калифорнийские офисы, которые явно зададут новую архитектурную моду на ближайшие годы.
У Google проект пока только на бумаге, строительство начнут летом, общие принципы — максимум удобства для велосипедистов, минимум искусственного освещения за счет обилия стекла, солнечные батареи практически на всех крышах. Плюс защита местных птиц — чтобы они не врезались в стекла, на всех окнах будет специальная разметка.
Apple в свой частично построенный новый кампус начнет перевозить сотрудников в апреле. Здесь тоже акцент на возобновляемой энергии плюс максимум естественной вентиляции и отопления — расхода энергии все это не будет требовать 9 месяцев в году.
3. Знатоки живописи — все!
Технологии интеллектуального поиска по картинкам придумали художественное применение. Создано мобильное приложение, которое позволяет навести камеру смартфона на любую картину — хоть оригинал, хоть репродукцию — и моментально получить ответ, кто автор, как называется, какова история создания.
Сделать это позволяет уже давно внедренная поисковыми системами функция поиска похожих изображений — с ее же помощью можно, например, сфотографировать незнакомый цветок и узнать, к какому виду он принадлежит. Благодаря зачаткам искусственного интеллекта компьютер сопоставляет картинку с заложенной в него базой.
2. Летающий «пельмень»
Космический аппарат Cassini, который исследует кольца Сатурна, прислал новые, невероятно детальные снимки одного из многочисленных спутников этой планеты. Небесное тело диаметром примерно 26 километров называется Пан, и по форме, как выяснилось, оно очень похоже то ли на летающую тарелку, то ли на пельмень — вдоль всего экватора Пан имеет массивную выпуклость. Относят его к числу так называемых спутников-пастухов — они гравитацией расчищают пространство вокруг себя от частиц кольца и образуют полосы или красивые завихрения. При помощи новых снимков астрономы рассчитывают лучше понять, как у Пана образовалась такая странная форма.
1. Нет иголкам
Ученые из Университета Калифорнии в Беркли предложили новый безболезненный способ введения в организм вакцин. Изобретение представляет собой нечто вроде таблетки, которая имеет внутри лекарственный препарат и небольшое количество соды с кислотой — соединяясь, они повышают давление внутри и заставляют лекарство выпрыскиваться наружу тонкой, но очень сильной струей.
Как показали опыты на животных, такого контакта достаточно, чтобы вакцина проникла к иммунным клеткам слизистой и вызвала в организме нужный эффект. В перспективе подобный инъектор предполагается встраивать в леденец, который ребенок должен будет просто подержать за щекой.
Невероятную мощь современных технологий запечатлели на видео пассажиры одного из крупнейших в мире круизных судов «Гимн морей». В нынешний сезон зимних бурь гигантский корабль попал в жестокий шторм на пути между Флоридой и Нью-Йорком. Как это было, сняли двое молодых людей, находившихся на уровне третьей палубы. Высота волн достигала минимум 9 метров. Судно при этом хоть и кренилось, выдерживало все испытания очень достойно, и на борту получили травмы всего четверо из 6 000 человек. Помогли размеры корабля (длина 348 метров) и наличие специальной системы стабилизации — это особые крылья-плавники, которые выпускаются по бокам и уменьшают проявления качки.
4. Офисы будущего
Крупнейшие мировые технологические компании — Google и Apple — показали свои новейшие калифорнийские офисы, которые явно зададут новую архитектурную моду на ближайшие годы.
У Google проект пока только на бумаге, строительство начнут летом, общие принципы — максимум удобства для велосипедистов, минимум искусственного освещения за счет обилия стекла, солнечные батареи практически на всех крышах. Плюс защита местных птиц — чтобы они не врезались в стекла, на всех окнах будет специальная разметка.
Apple в свой частично построенный новый кампус начнет перевозить сотрудников в апреле. Здесь тоже акцент на возобновляемой энергии плюс максимум естественной вентиляции и отопления — расхода энергии все это не будет требовать 9 месяцев в году.
3. Знатоки живописи — все!
Технологии интеллектуального поиска по картинкам придумали художественное применение. Создано мобильное приложение, которое позволяет навести камеру смартфона на любую картину — хоть оригинал, хоть репродукцию — и моментально получить ответ, кто автор, как называется, какова история создания.
Сделать это позволяет уже давно внедренная поисковыми системами функция поиска похожих изображений — с ее же помощью можно, например, сфотографировать незнакомый цветок и узнать, к какому виду он принадлежит. Благодаря зачаткам искусственного интеллекта компьютер сопоставляет картинку с заложенной в него базой.
2. Летающий «пельмень»
Космический аппарат Cassini, который исследует кольца Сатурна, прислал новые, невероятно детальные снимки одного из многочисленных спутников этой планеты. Небесное тело диаметром примерно 26 километров называется Пан, и по форме, как выяснилось, оно очень похоже то ли на летающую тарелку, то ли на пельмень — вдоль всего экватора Пан имеет массивную выпуклость. Относят его к числу так называемых спутников-пастухов — они гравитацией расчищают пространство вокруг себя от частиц кольца и образуют полосы или красивые завихрения. При помощи новых снимков астрономы рассчитывают лучше понять, как у Пана образовалась такая странная форма.
1. Нет иголкам
Ученые из Университета Калифорнии в Беркли предложили новый безболезненный способ введения в организм вакцин. Изобретение представляет собой нечто вроде таблетки, которая имеет внутри лекарственный препарат и небольшое количество соды с кислотой — соединяясь, они повышают давление внутри и заставляют лекарство выпрыскиваться наружу тонкой, но очень сильной струей.
Как показали опыты на животных, такого контакта достаточно, чтобы вакцина проникла к иммунным клеткам слизистой и вызвала в организме нужный эффект. В перспективе подобный инъектор предполагается встраивать в леденец, который ребенок должен будет просто подержать за щекой.
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