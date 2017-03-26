После извержения вулкана Камбальный сохраняется оранжевый код опасности для авиации

Шлейф от Камбального растянулся почти на 1000 километров над Тихим океаном, сообщили ученые, которые наблюдают за происходящим.
Вулкан хоть и считался действующим, но извергаться начал накануне — впервые за всю историю наблюдений, а это больше 200 лет.
Сейчас шлейф пепла находится на высоте 5–6 километров над уровнем моря. Сохраняется высокий оранжевый код опасности для авиации.
Сейчас шлейф пепла находится на высоте 5–6 километров над уровнем моря. Сохраняется высокий оранжевый код опасности для авиации.
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