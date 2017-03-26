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  • 26.03, 11:21
    В Южной Корее подняли затонувший паром Sewol. паромы, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Южной Корее подняли затонувший паром Sewol

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    В Южной Корее подняли затонувший паром Sewol

    В Южной Корее подняли затонувший паром Sewol

    В Южной Корее подняли затонувший паром Sewol

      Специалистам Южной Кореи удалось то, что еще недавно казалось практически нереальным. Уникальная операция по поднятию затонувшего парома, чей вес составляет около 10 тысяч тонн, завершилась.

      Sewol подняли со дна и погрузили на плавучий док. Теперь из парома предстоит выкачать воду и топливо. После этого начнется транспортировка в сухой док. Это произойдет уже на следующей неделе.

      Трагедия произошла 16 апреля 2014 года. В результате аварии погибли 304 человека, большинство из которых — школьники. При этом девять человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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