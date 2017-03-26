На выставке в Швейцарии представили уникальные украшения-трансформеры

В швейцарском Базеле открылась ежегодная выставка часов и ювелирных украшений. Среди интересных новинок — так называемые украшения-трансформеры . Было на что посмотреть и на стендах с часами.

Олимпийская Чемпионка Татьяна Навка уже год как посол Chopard. Обязанности у нее — сплошь дамское удовольствие: появляться на публике в роскошных украшениях от ювелирно-часового дома. Выбрать лучшие готова помочь лично сопрезидент Chopard Каролина Шойфеле.



Татьяна Навка: «Мне безумно приятно быть послом. Каждый раз, надевая украшения Chopard, получала огромное удовольствие от этого. Побывала в Каннах. И жду с нетерпением поездки в Канны в этом году».



Коллекция Happy Hearts от Chopard растопит сердце любой девушки: золото и бриллианты, дополненные малахитами. Рядом — украшения, будто собранные из золотых кубиков льда. Ну, а напоследок Каролина Шойфеле открыла синий ларец-сокровищницу с ослепительными драгоценностями, сделанными из одного чистейшего алмаза почти в 350 карат.



Каролина Шойфеле: «Части этого колье можно носить по отдельности. Использовать как брошь или сделать составной частью сережек. Именно эти серьги, кстати, надела Шарлиз Терон на недавней церемонии вручения „Оскара“. Эта вещь — уникальный проект моей жизни, второй такой коробки не будет».



Pasquale Bruni в новой коллекции сочетает оникс и агат с розовым золотом и бриллиантами. Представленный пятилистник может и кольцом оказаться, и на цепочку попасть, и даже украсить модные ныне чокеры. Креативный директор марки Эуджения Бруни все украшения традиционно показывает на себе.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.