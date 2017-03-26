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  • 26.03, 11:21
    На выставке в Швейцарии представили уникальные украшения-трансформеры. выставки и музеи, часы, Швейцария. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На выставке в Швейцарии представили уникальные украшения-трансформеры

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    На выставке в Швейцарии представили уникальные <nobr>украшения-трансформеры</nobr>

    На выставке в Швейцарии представили уникальные украшения-трансформеры

    На выставке в Швейцарии представили уникальные <nobr>украшения-трансформеры</nobr>

      В швейцарском Базеле открылась ежегодная выставка часов и ювелирных украшений. Среди интересных новинок — так называемые украшения-трансформеры. Было на что посмотреть и на стендах с часами.

      Олимпийская Чемпионка Татьяна Навка уже год как посол Chopard. Обязанности у нее — сплошь дамское удовольствие: появляться на публике в роскошных украшениях от ювелирно-часового дома. Выбрать лучшие готова помочь лично сопрезидент Chopard Каролина Шойфеле.

      Татьяна Навка: «Мне безумно приятно быть послом. Каждый раз, надевая украшения Chopard, получала огромное удовольствие от этого. Побывала в Каннах. И жду с нетерпением поездки в Канны в этом году».

      Коллекция Happy Hearts от Chopard растопит сердце любой девушки: золото и бриллианты, дополненные малахитами. Рядом — украшения, будто собранные из золотых кубиков льда. Ну, а напоследок Каролина Шойфеле открыла синий ларец-сокровищницу с ослепительными драгоценностями, сделанными из одного чистейшего алмаза почти в 350 карат.

      Каролина Шойфеле: «Части этого колье можно носить по отдельности. Использовать как брошь или сделать составной частью сережек. Именно эти серьги, кстати, надела Шарлиз Терон на недавней церемонии вручения „Оскара“. Эта вещь — уникальный проект моей жизни, второй такой коробки не будет».

      Pasquale Bruni в новой коллекции сочетает оникс и агат с розовым золотом и бриллиантами. Представленный пятилистник может и кольцом оказаться, и на цепочку попасть, и даже украсить модные ныне чокеры. Креативный директор марки Эуджения Бруни все украшения традиционно показывает на себе.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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