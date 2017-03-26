Первая победа с 2015 года: Феттель выиграл Гран-при Австралии

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл
Гран-при Австралии — первый этап нового сезона чемпионата «Формулы-1».
Это первая победа и Феттеля, и Ferrari с 2015 года, когда немецкий пилот стал первым на Гран-при Сингапура.
Организаторы «Формулы-1» отметили также тот факт, что последний раз гонщик Ferrari лидировал в общем зачете пилотов в 2012 году — 1625 дней назад.
Второе и третье место в Мельбурне заняли пилоты Mercedes — стартовавший первым британец Льюис Хэмилтон и финн Вальттери Боттас.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым, сохранив стартовую позицию.
Организаторы «Формулы-1» отметили также тот факт, что последний раз гонщик Ferrari лидировал в общем зачете пилотов в 2012 году — 1625 дней назад.
Last time a @ScuderiaFerrari driver topped the drivers’ championship?— Formula 1 (@F1) March 26, 2017
The day before the 2012 Korean Grand Prix
1⃣6⃣2⃣5⃣ days ago#AusGP pic.twitter.com/H6XqlOSILt
Второе и третье место в Мельбурне заняли пилоты Mercedes — стартовавший первым британец Льюис Хэмилтон и финн Вальттери Боттас.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым, сохранив стартовую позицию.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (LAP 57/57): First blood to @ScuderiaFerrari #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/i6ZYu7kmcv— Formula 1 (@F1) March 26, 2017
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