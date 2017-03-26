#ТЫСУПЕР!
Чудо техники
ТВ-Эфир
Чудо техники
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.03, 11:21

    Первая победа с 2015 года: Феттель выиграл Гран-при Австралии

    комментировать

    Первая победа с 2015 года: Феттель выиграл Гран-при Австралии

    Первая победа с 2015 года: Феттель выиграл <nobr>Гран-при</nobr> Австралии

    Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл Гран-при Австралии — первый этап нового сезона чемпионата «Формулы-1».

    Это первая победа и Феттеля, и Ferrari с 2015 года, когда немецкий пилот стал первым на Гран-при Сингапура.

    Организаторы «Формулы-1» отметили также тот факт, что последний раз гонщик Ferrari лидировал в общем зачете пилотов в 2012 году — 1625 дней назад.



    Второе и третье место в Мельбурне заняли пилоты Mercedes — стартовавший первым британец Льюис Хэмилтон и финн Вальттери Боттас.

    Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым, сохранив стартовую позицию.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru