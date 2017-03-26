Стефании из Воронежа нужна помощь для покупки жизненно важного аппарата

До пяти месяцев Стефания постигала мир, как и все дети — родители ловили ее первые осмысленные взгляды, радовались первым улыбкам и первым капризам. То, что у малышки могут быть серьезные проблемы со здоровьем, в семье Булгаковых поняли, когда Стефания стала плохо держать голову. Обследование выявило, что у девочки сильное смещение позвонков. Из Воронежа ее доставили в Москву. В свои полтора года Стефания уже дважды перенесла хирургическое вмешательство.Стефания борец, она справилась почти со всем. Но недавно судьба подбросила родителям и врачам новое испытание. У девочки перестали нормально функционировать легкие. Снять с аппарата ИВЛ ее пока нельзя.Стефания очень хочет вернуться домой в Воронеж, к сестре и брату. И эта ее мечта может сбыться, если все мы поможем семье Булгаковых приобрести для девочки портативный аппарат искусственной вентиляции легких.Аппарат стоит 590 тысяч рублей, вместе с расходными материалами получается чуть больше миллиона. Это позволит Стефании целый год провести в кругу самых близких ей людей. Провести этот год дома, где, как известно, и стены помогают выздороветь. А в том, что Стефания обязательно поправится, семья Булгаковых не сомневается.