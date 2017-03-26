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  • 26.03, 11:21
    Стефании из Воронежа нужна помощь для покупки жизненно важного аппарата. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Стефании из Воронежа нужна помощь для покупки жизненно важного аппарата

    1 комментарий
    Стефании из Воронежа нужна помощь для покупки жизненно важного аппарата

    Стефании из Воронежа нужна помощь для покупки жизненно важного аппарата

    Стефании из Воронежа нужна помощь для покупки жизненно важного аппарата

      Полуторагодовалой Стефании из Воронежа срочно нужна помощь. Она уже перенесла сложную операцию на позвоночнике. Теперь у девочки проблемы с легкими. Ребенок находится на аппарате искусственного дыхания, и, чтобы вернуться домой, нужен его портативный аналог. Стоимость устройства и расходных материалов — больше одного миллиона рублей.

      До пяти месяцев Стефания постигала мир, как и все дети — родители ловили ее первые осмысленные взгляды, радовались первым улыбкам и первым капризам. То, что у малышки могут быть серьезные проблемы со здоровьем, в семье Булгаковых поняли, когда Стефания стала плохо держать голову. Обследование выявило, что у девочки сильное смещение позвонков. Из Воронежа ее доставили в Москву. В свои полтора года Стефания уже дважды перенесла хирургическое вмешательство.

      Стефания борец, она справилась почти со всем. Но недавно судьба подбросила родителям и врачам новое испытание. У девочки перестали нормально функционировать легкие. Снять с аппарата ИВЛ ее пока нельзя.

      Стефания очень хочет вернуться домой в Воронеж, к сестре и брату. И эта ее мечта может сбыться, если все мы поможем семье Булгаковых приобрести для девочки портативный аппарат искусственной вентиляции легких.

      Аппарат стоит 590 тысяч рублей, вместе с расходными материалами получается чуть больше миллиона. Это позволит Стефании целый год провести в кругу самых близких ей людей. Провести этот год дома, где, как известно, и стены помогают выздороветь. А в том, что Стефания обязательно поправится, семья Булгаковых не сомневается.

      ЧТОБЫ ПОМОЩЬ СТЕФАНИИ, ОТПРАВЬТЕ СМС С СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 9333
      ДОСТУПНО АБОНЕНТАМ МЕГАФОН, БИЛАЙН, МТС, TELE2
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