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  • 26.03, 11:21
    Глава Минприроды объяснил особое внимание к акции «Час Земли». Земля, экология, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Глава Минприроды объяснил особое внимание к акции «Час Земли»

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    Глава Минприроды объяснил особое внимание к акции «Час Земли»

    Глава Минприроды объяснил особое внимание к акции «Час Земли»

    Глава Минприроды объяснил особое внимание к акции «Час Земли»

      По всему миру прошла масштабная акция «Час Земли». В этом году она установила рекорд по числу стран-участниц.

      К мероприятию присоединилось 184 государства. В России акции уделили особое внимание, потому что 2017 год в России объявлен Годом экологии.

      Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Цели Года экологии и „Часа Земли“ совпадают. Мы хотим, чтобы люди, которые присутствуют на этой акции — не только в Москве, разделили с нами ценности охраны природы и разделили цели, к которым мы призываем».

      Ровно в 8:30 вечера по местному времени города-участники отключили подсветку знаковых объектов. В Москве на час погрузились в темноту Кремль, храм Христа Спасителя, здания Госдумы, Совета Федерации. На Красной площади активисты устроили флешмоб со свечами, а на Васильевском спуске стартовал велопробег. Около 500 человек проехали до Тверской площади, где ровно в 21:30 повернули символический рубильник и восстановили подсветку зданий.

      Присоединились к «Часу Земли» и в других городах. Одними из первых это сделали жители Владивостока. Там выключили подсветку моста через бухту Золотой Рог, телевышки и кампуса Дальневосточного федерального университета.

      В Красноярске акцию поддержали учреждения культуры, торговые центры, Сибирский федеральный университет и здания администраций.

      По словам организаторов, «Час Земли» помогает не просто экономить энергию, а привлекать внимание к экологическим проблемам. В этом году акция проходила под лозунгом «Меняй себя, а не планету».

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