Глава Минприроды объяснил особое внимание к акции «Час Земли»

По всему миру прошла масштабная акция «Час Земли». В этом году она установила рекорд по числу
стран-участниц.
К мероприятию присоединилось 184 государства. В России акции уделили особое внимание, потому что 2017 год в России объявлен Годом экологии.
Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Цели Года экологии и „Часа Земли“ совпадают. Мы хотим, чтобы люди, которые присутствуют на этой акции — не только в Москве, разделили с нами ценности охраны природы и разделили цели, к которым мы призываем».
Ровно в 8:30 вечера по местному времени города-участники отключили подсветку знаковых объектов. В Москве на час погрузились в темноту Кремль, храм Христа Спасителя, здания Госдумы, Совета Федерации. На Красной площади активисты устроили флешмоб со свечами, а на Васильевском спуске стартовал велопробег. Около 500 человек проехали до Тверской площади, где ровно в 21:30 повернули символический рубильник и восстановили подсветку зданий.
Присоединились к «Часу Земли» и в других городах. Одними из первых это сделали жители Владивостока. Там выключили подсветку моста через бухту Золотой Рог, телевышки и кампуса Дальневосточного федерального университета.
В Красноярске акцию поддержали учреждения культуры, торговые центры, Сибирский федеральный университет и здания администраций.
По словам организаторов, «Час Земли» помогает не просто экономить энергию, а привлекать внимание к экологическим проблемам. В этом году акция проходила под лозунгом «Меняй себя, а не планету».
Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Цели Года экологии и „Часа Земли“ совпадают. Мы хотим, чтобы люди, которые присутствуют на этой акции — не только в Москве, разделили с нами ценности охраны природы и разделили цели, к которым мы призываем».
Ровно в 8:30 вечера по местному времени города-участники отключили подсветку знаковых объектов. В Москве на час погрузились в темноту Кремль, храм Христа Спасителя, здания Госдумы, Совета Федерации. На Красной площади активисты устроили флешмоб со свечами, а на Васильевском спуске стартовал велопробег. Около 500 человек проехали до Тверской площади, где ровно в 21:30 повернули символический рубильник и восстановили подсветку зданий.
Присоединились к «Часу Земли» и в других городах. Одними из первых это сделали жители Владивостока. Там выключили подсветку моста через бухту Золотой Рог, телевышки и кампуса Дальневосточного федерального университета.
В Красноярске акцию поддержали учреждения культуры, торговые центры, Сибирский федеральный университет и здания администраций.
По словам организаторов, «Час Земли» помогает не просто экономить энергию, а привлекать внимание к экологическим проблемам. В этом году акция проходила под лозунгом «Меняй себя, а не планету».
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