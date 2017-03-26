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  • 26.03, 11:21
    Ростовские волонтеры учат языки в ожидании миллиона футбольных болельщиков. Ростов-на-Дону, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ростовские волонтеры учат языки в ожидании миллиона футбольных болельщиков

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    Ростовские волонтеры учат языки в ожидании миллиона футбольных болельщиков

    Ростовские волонтеры учат языки в ожидании миллиона футбольных болельщиков

    Ростовские волонтеры учат языки в ожидании миллиона футбольных болельщиков

      В России продолжают активно готовиться к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года. Тысячи волонтеров по всей стране учат иностранные языки, записывают видеообращения к будущим гостям и коллегам-добровольцам из других городов.

      В Ростове-на-Дону волонтеры свою команду окрестили сборной города по гостеприимству. Попасть в нее можно до июля этого года. За год с небольшим до начала мирового первенства подано несколько тысяч заявок. Это куда больше, чем нужно волонтеров. Семьдесят процентов добровольцев — это школьники и студенты. Возрастной ценз — от 16 лет.

      Миллионный Ростов впервые в истории должен принять, занять и разместить такое количество иностранных гостей. Организаторы предполагают, что приедет не меньше миллиона болельщиков. Ростовский стадион примет пять матчей чемпионата.

      Недавно «Ростов» принимал в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед». Британские болельщики уезжали из России очарованными теплой встречей, но осадок остался: в гостиницах, барах, на улицах их понимали с трудом. Одно из требований к волонтерам — знание иностранного языка.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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