Польский премьер напомнила о проблемах в ЕС паузой перед подписанием Римской декларации

В Италии накануне лидеры ЕС горячо обсуждали судьбу Европы. Повод —
60-летие подписания Римского договора, который заложил основы Евросоюза. Но теперь у Старого Света много новых вызовов, например, Brexit.
За 60 лет европейская мечта перестала быть чем-то объединяющим, Европу сотрясают кризисы, добиться согласия всех государств по тому или иному вопросу все сложнее. А тут еще Великобритания сделала подарок на юбилей. Терезу Мэй на саммит и вовсе не пригласили, чтобы не портить европейским лидерам праздник.
Президент Европейского совета Дональд Туск, которого две недели назад переизбрали на этот пост, лирично заметил, что ему тоже 60 лет, как и Евросоюзу, и в этом большой смысл.
Дональд Туск, председатель Евросовета: «Евросоюз будет единым, или его не будет вообще. Только единая Европа может сохранять суверенитет на мировой арене. И только суверенная Европа гарантирует независимость входящим в нее странам и свободу своим гражданам».
Главный момент саммита — торжественное подписание Римской декларации, которая определяет развитие континента после Brexit. Главы государств и правительств по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично поставить подпись. Особое внимание журналистов привлекла премьер-министр Польши Беата Шидло, которая, подойдя к документу, сделала небольшую паузу, как будто засомневалась, подписывать его или нет. Однако через несколько секунд улыбнулась и поставила свою подпись. А ведь еще 10 дней назад грозилась этого не сделать никогда.
Паоло Джентилони, премьер-министр Италии: «Европа встретила изменившийся мир с большим опозданием. В вопросах иммиграции, безопасности, экономического роста, занятости. К сожалению, то, что мы остановились, тогда как весь мир вокруг нас движется. Главный урок, который мы должны извлечь из сегодняшних мероприятий, что ЕС должен выбрать продолжение своего пути, что перед ним для этого лежит горизонт на ближайшие 10 лет».
Горизонт, о котором сказал премьер-министр Италии, — это новый европейский подход: Европа разных скоростей. А именно: хотите больше полномочий — тратьте больше денег. На этом варианте настояли богатые страны Евросоюза, а точнее отцы-основатели — Германия, Франция и Бенилюкс.
Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии: «Римская декларация — это хороший пункт для широких дебатов. Европейская комиссия не навязывает того, что должно быть сделано, она предлагает. И это главам государств и правительств, национальным парламентам надлежит выдвигать идеи».
Пока лидеры ЕС подписывали декларацию, в итальянской столице прошли сразу шесть антиевропейских манифестаций. После завершения официальных мероприятий главы стран спешно покинули Рим.
Президент Европейского совета Дональд Туск, которого две недели назад переизбрали на этот пост, лирично заметил, что ему тоже 60 лет, как и Евросоюзу, и в этом большой смысл.
Дональд Туск, председатель Евросовета: «Евросоюз будет единым, или его не будет вообще. Только единая Европа может сохранять суверенитет на мировой арене. И только суверенная Европа гарантирует независимость входящим в нее странам и свободу своим гражданам».
Главный момент саммита — торжественное подписание Римской декларации, которая определяет развитие континента после Brexit. Главы государств и правительств по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично поставить подпись. Особое внимание журналистов привлекла премьер-министр Польши Беата Шидло, которая, подойдя к документу, сделала небольшую паузу, как будто засомневалась, подписывать его или нет. Однако через несколько секунд улыбнулась и поставила свою подпись. А ведь еще 10 дней назад грозилась этого не сделать никогда.
Паоло Джентилони, премьер-министр Италии: «Европа встретила изменившийся мир с большим опозданием. В вопросах иммиграции, безопасности, экономического роста, занятости. К сожалению, то, что мы остановились, тогда как весь мир вокруг нас движется. Главный урок, который мы должны извлечь из сегодняшних мероприятий, что ЕС должен выбрать продолжение своего пути, что перед ним для этого лежит горизонт на ближайшие 10 лет».
Горизонт, о котором сказал премьер-министр Италии, — это новый европейский подход: Европа разных скоростей. А именно: хотите больше полномочий — тратьте больше денег. На этом варианте настояли богатые страны Евросоюза, а точнее отцы-основатели — Германия, Франция и Бенилюкс.
Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии: «Римская декларация — это хороший пункт для широких дебатов. Европейская комиссия не навязывает того, что должно быть сделано, она предлагает. И это главам государств и правительств, национальным парламентам надлежит выдвигать идеи».
Пока лидеры ЕС подписывали декларацию, в итальянской столице прошли сразу шесть антиевропейских манифестаций. После завершения официальных мероприятий главы стран спешно покинули Рим.
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