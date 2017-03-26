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  • 26.03, 09:50
    Политологи предложили Европе начать «перезагрузку» отношений с Россией. Европа, Европейский союз, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Политологи предложили Европе начать «перезагрузку» отношений с Россией

    2 комментария
    Политологи предложили Европе начать «перезагрузку» отношений с Россией

    Политологи предложили Европе начать «перезагрузку» отношений с Россией

    Политологи предложили Европе начать «перезагрузку» отношений с Россией

      Нормализация отношений между Россией и Европой во многом зависит от сигналов из Вашингтона. С такой позицией выступили многие политологи на международной конференции по вопросам взаимоотношений между Россией, США и Европой, которая прошла в Париже.

      Звучали также предложения провести «перезагрузку» отношений с Москвой и организовать широкий международный форум для обсуждения общих вызовов.

      Наталья Нарочницкая, руководитель Института демократии и сотрудничества (Париж): «Все, что произошло в мире: страшный взрыв на Ближнем Востоке, полная дестабилизация, появление этого так называемого „Исламского государства“ (запрещено в РФ) со своей звериной, страшной философией, которая вредна для самого ислама — все это результат отсутствия сотрудничества между Россией, США и Европой, потому что прежняя администрация США взяла курс на вытеснение России как великой державы».

      Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике: «Европа находится в таком положении, когда путь к лучшим отношениям с Россией лежит через Вашингтон. Поэтому многое зависит от администрации Трампа. Если она примет решение об улучшении отношений с Москвой, это будет быстро воспринято в Европе, и ветры в Европе начнут меняться».

      Эксперты высказывались и по поводу сотрудничества России и Европы. Многие из них считают, что Брюссель должен отказаться от сиюминутной дипломатии и выйти на более зрелый уровень отношений с Москвой.

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