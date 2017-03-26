Кузнецова: решается вопрос об альтернативе пробе Манту

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав с предложением предоставить родителям право отказываться от пробы Манту.
По словам детского омбудсмена, которую цитирует сайт Вести.Ru, сейчас решается вопрос о предоставлении родителям альтернативы в вопросах проверки детей на туберкулез.
Анна Кузнецова: «Мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор».
Кузнецова напомнила, что в настоящее время детей, чьи родители не хотят делать пробу Манту, не берут в сад и не пускают в школу. Однако, по мнению омубдсмена, здесь каждый волен поступать «исходя из собственных познаний, убеждений».
В качестве альтернативы рассматриваются анализы крови, например, Т-спот.
Анна Кузнецова: «Мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор».
Кузнецова напомнила, что в настоящее время детей, чьи родители не хотят делать пробу Манту, не берут в сад и не пускают в школу. Однако, по мнению омубдсмена, здесь каждый волен поступать «исходя из собственных познаний, убеждений».
В качестве альтернативы рассматриваются анализы крови, например, Т-спот.
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