#ТЫСУПЕР!
Счастливое утро
ТВ-Эфир
Счастливое утро
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.03, 08:19

    Кузнецова: решается вопрос об альтернативе пробе Манту

    комментировать

    Кузнецова: решается вопрос об альтернативе пробе Манту

    Кузнецова: решается вопрос об альтернативе пробе Манту

    Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав с предложением предоставить родителям право отказываться от пробы Манту.

    По словам детского омбудсмена, которую цитирует сайт Вести.Ru, сейчас решается вопрос о предоставлении родителям альтернативы в вопросах проверки детей на туберкулез.

    Анна Кузнецова: «Мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор».

    Кузнецова напомнила, что в настоящее время детей, чьи родители не хотят делать пробу Манту, не берут в сад и не пускают в школу. Однако, по мнению омубдсмена, здесь каждый волен поступать «исходя из собственных познаний, убеждений».

    В качестве альтернативы рассматриваются анализы крови, например, Т-спот.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru