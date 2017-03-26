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  • 26.03, 08:19

    Юный боксер умер после боя в Великобритании

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    Юный боксер умер после боя в Великобритании

    Юный боксер умер после боя в Великобритании

    Юный боксер умер после боя в Великобритании
  • Фото: Ed Bilbey/ facebook.com

    • Британская полиция проводит проверку в связи со смертью 17-летнего боксера вскоре после поединка.

    Бой, в котором принимал участие Эд Билби, состоялся 24 марта в графстве Дербишир. Сразу после поединка подростку стало плохо, ему оказали первую помощь.

    Спасти боксера не удалось, он скончался по прибытии в больницу.

    Полицейские проводят расследование и ищут видеозаписи боя, которые смогут пролить свет на обстоятельства смерти Билби, пишет Sunday Express.

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