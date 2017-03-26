Юный боксер умер после боя в Великобритании

Британская полиция проводит проверку в связи со смертью
17-летнего боксера вскоре после поединка.
Бой, в котором принимал участие Эд Билби, состоялся 24 марта в графстве Дербишир. Сразу после поединка подростку стало плохо, ему оказали первую помощь.
Спасти боксера не удалось, он скончался по прибытии в больницу.
Полицейские проводят расследование и ищут видеозаписи боя, которые смогут пролить свет на обстоятельства смерти Билби, пишет Sunday Express.
Спасти боксера не удалось, он скончался по прибытии в больницу.
Полицейские проводят расследование и ищут видеозаписи боя, которые смогут пролить свет на обстоятельства смерти Билби, пишет Sunday Express.
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