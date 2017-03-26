Новый наезд на пешеходов в Лондоне: на месте ЧП найдены ножи

В Лондоне изучают обстоятельства нового наезда автомобиля на пешеходов. Полиция пока не видит связи с терроризмом.
По последним данным, на месте ЧП нашли два ножа — один в машине, второй недалеко от нее. Кроме того, задержаны двое мужчин, их подозревают в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, сообщает ТАСС.
По уточненной информации, в результате ЧП пострадали три человека, их жизни вне опасности. Правоохранители по-прежнему не считают, что инцидент связан с терроризмом.
наехала на пешеходов, после чего водитель и пассажиры сбежали, бросив автомобиль.
Обстановка в Лондоне остается тревожной после теракта на Вестминстерском мосту. 52-летний террорист Халид Масуд за рулем внедорожника протаранил толпу прохожих, пострадали десятки человек, четверо погибли.
BreakingNLive: BREAKING: Two KNIVES found as car ploughs down pedestrians in #Islington, #London … pic.twitter.com/2sqZOm8w7w— Gossipy TabLloyd (@LloydZiel) 26 марта 2017 г.
По уточненной информации, в результате ЧП пострадали три человека, их жизни вне опасности. Правоохранители по-прежнему не считают, что инцидент связан с терроризмом.
наехала на пешеходов, после чего водитель и пассажиры сбежали, бросив автомобиль.
Обстановка в Лондоне остается тревожной после теракта на Вестминстерском мосту. 52-летний террорист Халид Масуд за рулем внедорожника протаранил толпу прохожих, пострадали десятки человек, четверо погибли.
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