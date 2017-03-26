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  • 26.03, 06:47

    Новый наезд на пешеходов в Лондоне: на месте ЧП найдены ножи

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    Новый наезд на пешеходов в Лондоне: на месте ЧП найдены ножи

    Новый наезд на пешеходов в Лондоне: на месте ЧП найдены ножи

    В Лондоне изучают обстоятельства нового наезда автомобиля на пешеходов. Полиция пока не видит связи с терроризмом.

    По последним данным, на месте ЧП нашли два ножа — один в машине, второй недалеко от нее. Кроме того, задержаны двое мужчин, их подозревают в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, сообщает ТАСС.


    По уточненной информации, в результате ЧП пострадали три человека, их жизни вне опасности. Правоохранители по-прежнему не считают, что инцидент связан с терроризмом.

    ЧП произошло в районе Ислингтон этой ночью. Машина наехала на пешеходов, после чего водитель и пассажиры сбежали, бросив автомобиль.

    Обстановка в Лондоне остается тревожной после теракта на Вестминстерском мосту. 52-летний террорист Халид Масуд за рулем внедорожника протаранил толпу прохожих, пострадали десятки человек, четверо погибли.

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