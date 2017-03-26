Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

В Заиграевском районе Бурятии поздно вечером в субботу столкнулись пассажирский микроавтобус Ford и легковой автомобиль Infiniti.
В результате ДТП на месте скончались 26-летняя девушка, находившаяся за рулем Infiniti, и 41-летний водитель микроавтобуса. 11 пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Улан-Удэ, получили различные травмы.
ЧП произошло в районе села Челутай. По предварительной информации, водитель Infiniti не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Ford.
Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает УМВД по региону.
ЧП произошло в районе села Челутай. По предварительной информации, водитель Infiniti не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Ford.
Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает УМВД по региону.
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