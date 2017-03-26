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  • 26.03, 06:47

    Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

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    Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

    Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

    В Заиграевском районе Бурятии поздно вечером в субботу столкнулись пассажирский микроавтобус Ford и легковой автомобиль Infiniti.

    В результате ДТП на месте скончались 26-летняя девушка, находившаяся за рулем Infiniti, и 41-летний водитель микроавтобуса. 11 пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Улан-Удэ, получили различные травмы.

    ЧП произошло в районе села Челутай. По предварительной информации, водитель Infiniti не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Ford.

    Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает УМВД по региону.

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