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  • 26.03, 03:45

    Трех фанатов «Спартака» ранили в Белграде

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    Трех фанатов «Спартака» ранили в Белграде

    Трех фанатов «Спартака» ранили в Белграде

    В Белграде после товарищеского матча между местной «Црвеной Звездой» и московским «Спартаком» напали на российских болельщиков.

    Двоих мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями, один из них — в тяжелом состоянии. Еще одному фанату помощь оказывают на месте, сообщает из Белграда корреспондент ТАСС.

    По словам очевидцев, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча, подверглась нападению со стороны болельщиков белградского клуба «Партизан». Полицейские задержали двух участников стычки.

    Инцидент произошел на улице Краля Милана. На месте работает полиция, сербские болельщики дают показания.

    Товарищеский матч в Белграде завершился поражением «Спартака» 1:2.

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