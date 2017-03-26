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  • 26.03, 03:45
    Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, четверо ранены. Великобритания, Лондон, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, четверо ранены

    1 комментарий
    Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, четверо ранены

    Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, четверо ранены

    Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, четверо ранены
    • Фото: @TheBanterBeast/ twitter.com

      • В лондонском районе Ислингтон автомобиль наехал на пешеходов. Полиция не считает произошедшее терактом.

      В результате ЧП пострадали четыре человека. Водитель и пассажиры после ДТП вышли из машины и скрылись. Задержан один человек, сообщает РИА Новости.


      Подробности выясняются.

      Напомним, 22 марта на Вестминистерском мосте в Лондоне внедорожник умышленно протаранил толпу пешеходов. В результате погибли четыре человека, три десятка пострадали. Водителя застрелили полицейские. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в РФ).

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