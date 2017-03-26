Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, четверо ранены

В лондонском районе Ислингтон автомобиль наехал на пешеходов. Полиция не считает произошедшее терактом.
В результате ЧП пострадали четыре человека. Водитель и пассажиры после ДТП вышли из машины и скрылись. Задержан один человек, сообщает РИА Новости.
Подробности выясняются.
Напомним, 22 марта на Вестминистерском мосте в Лондоне внедорожник умышленно протаранил толпу пешеходов. В результате погибли четыре человека, три десятка пострадали. Водителя застрелили полицейские. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в РФ).
BREAKING: At least four injured as car ploughs through pedestrians in Islington, London https://t.co/rTeUmLkyjX— Voice of Europe (@V_of_Europe) 25 марта 2017 г.
Подробности выясняются.
Напомним, 22 марта на Вестминистерском мосте в Лондоне внедорожник умышленно протаранил толпу пешеходов. В результате погибли четыре человека, три десятка пострадали. Водителя застрелили полицейские. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в РФ).
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