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  • 26.03, 05:17

    Полиция считает, что лондонский террорист действовал в одиночку

    1 комментарий

    Полиция считает, что лондонский террорист действовал в одиночку

    Полиция считает, что лондонский террорист действовал в одиночку

    В полиции Лондона рассказали о ходе расследования теракта на Вестминстерском мосту.

    Нейл Басу, замглавы полиции Лондона: «Мы продолжаем верить, что в тот день он действовал один. Всем нам придется принять то обстоятельство, что мы никогда не поймем, почему он пошел на этот шаг. Понимание этого, вероятно, умерло вместе с ним».

    Данных о подготовке новых терактов в Лондоне у полиции нет, передает «Интерфакс».

    Правоохранители ранее сняли обвинения в причастности к теракту с 10 из 11 задержанных в ходе полицейских рейдов. Сейчас под стражей остается один подозреваемый.

    В среду на Вестминстерском мосту автомобиль протаранил толпу пешеходов, затем водитель атаковал с ножом полицейского, который позднее скончался. Террориста застрелили. Жертвами атаки стали четыре человека, ранения получили еще 50.

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