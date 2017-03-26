Полиция считает, что лондонский террорист действовал в одиночку

В полиции Лондона рассказали о ходе расследования теракта на Вестминстерском мосту.
Нейл Басу, замглавы полиции Лондона: «Мы продолжаем верить, что в тот день он действовал один. Всем нам придется принять то обстоятельство, что мы никогда не поймем, почему он пошел на этот шаг. Понимание этого, вероятно, умерло вместе с ним».
Данных о подготовке новых терактов в Лондоне у полиции нет, передает «Интерфакс».
Правоохранители ранее сняли обвинения в причастности к теракту с 10 из 11 задержанных в ходе полицейских рейдов. Сейчас под стражей остается один подозреваемый.
ротаранил толпу пешеходов, затем водитель атаковал с ножом полицейского, который позднее скончался. Террориста застрелили. Жертвами атаки стали четыре человека, ранения получили еще 50.
Данных о подготовке новых терактов в Лондоне у полиции нет, передает «Интерфакс».
Правоохранители ранее сняли обвинения в причастности к теракту с 10 из 11 задержанных в ходе полицейских рейдов. Сейчас под стражей остается один подозреваемый.
ротаранил толпу пешеходов, затем водитель атаковал с ножом полицейского, который позднее скончался. Террориста застрелили. Жертвами атаки стали четыре человека, ранения получили еще 50.
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