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  • 26.03, 03:45
    В Мехико прошла массовая свадьба с участием 3, 4 тыс. пар: видео. Мексика, браки и разводы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Мехико прошла массовая свадьба с участием 3,4 тыс. пар: видео

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Carlos Jasso
    В Мехико прошла массовая свадьба с участием 3,4 тыс. пар: видео

    В Мехико прошла массовая свадьба с участием 3,4 тыс. пар: видео

    В Мехико прошла массовая свадьба с участием 3,4 тыс. пар: видео
    • Фото Reuters © 2017, Carlos Jasso

      • Более 3 тысяч пар вступили в законный брак на массовой церемонии в центре мексиканской столицы.

      Массовая свадьба состоялась на площади Сокало. Поженились 3,4 тыс. пар, причем это были не только мексиканцы, но и граждане других государств, в том числе Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Испании, Колумбии, Ливии, Сальвадора и Чили, передает ТАСС.

      В брак вступали не только гетеросексуальные пары, но и геи и лесбиянки. После церемонии молодоженов ждали громадный торт и танцы.



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