Сторонники и противники Трампа устроили побоище в Калифорнии

В калифорнийском городе
Хантингтон-Бич произошло нападение на митингующих в поддержку Дональда Трампа.
В демонстрации сторонников президента приняли участие около 2 тысяч человек. Их атаковала небольшая группа противников Трампа, один из нападающих распылил в лицо женщине-организатору содержимое перцового баллончика.
После этого между оппонентами завязалась драка. Полиция разогнала демонстрацию, задержав несколько человек. Еще несколько человек пострадали в потасовке, сообщает ТАСС.
После этого между оппонентами завязалась драка. Полиция разогнала демонстрацию, задержав несколько человек. Еще несколько человек пострадали в потасовке, сообщает ТАСС.
Fights, Arrests During Pro-#Trump #Rally In #HuntingtonBeach. https://t.co/ajQKM3ma8o— KNX 1070 NEWSRADIO (@KNX1070) 25 марта 2017 г.
Division. Pro-Trump, Anti-Trump, #MAGA march, Huntington Beach. HT @latfoto @latimesphotos pic.twitter.com/l64d9UOfqc— Clive Davis (@CliveDavisUK) 25 марта 2017 г.
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