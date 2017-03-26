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  • 26.03, 02:15
    Сторонники и противники Трампа устроили побоище в Калифорнии. Трамп Дональд, драки и избиения, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сторонники и противники Трампа устроили побоище в Калифорнии

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Patrick Fallon
    Сторонники и противники Трампа устроили побоище в Калифорнии

    Сторонники и противники Трампа устроили побоище в Калифорнии

    Сторонники и противники Трампа устроили побоище в Калифорнии
    • Фото Reuters © 2017, Patrick Fallon

      • В калифорнийском городе Хантингтон-Бич произошло нападение на митингующих в поддержку Дональда Трампа.

      В демонстрации сторонников президента приняли участие около 2 тысяч человек. Их атаковала небольшая группа противников Трампа, один из нападающих распылил в лицо женщине-организатору содержимое перцового баллончика.

      После этого между оппонентами завязалась драка. Полиция разогнала демонстрацию, задержав несколько человек. Еще несколько человек пострадали в потасовке, сообщает ТАСС.




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