СМИ узнали об участии лондонского террориста в войне в Боснии

По данным СМИ, лондонский террорист Халид Масуд в
90-х участвовал в войне в Боснии и состоял в исламистской группировке «Аль-Муджахид».
Имя Масуда обнаружили в списке из 1,7 тыс. имен боевиков «Аль-Муджахида». Британец прибыл в Боснию и Герцеговину 1 мая 1993 года и воевал на стороне арабских боевиков, которые входили в Третий корпус армии Боснии и Герцеговины, пишет Газета.Ru.
Халид Масуд покинул Боснию 25 декабря 1995 года.
начал давить пешеходов. Затем он вышел из машины и бросился с ножом на полицейского, впоследствии тот скончался. Террориста застрелили. Ответственность за атаку взяла запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».
Халид Масуд покинул Боснию 25 декабря 1995 года.
начал давить пешеходов. Затем он вышел из машины и бросился с ножом на полицейского, впоследствии тот скончался. Террориста застрелили. Ответственность за атаку взяла запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».
Комментарии