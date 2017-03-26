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  • 26.03, 02:15

    СМИ узнали об участии лондонского террориста в войне в Боснии

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    СМИ узнали об участии лондонского террориста в войне в Боснии

    СМИ узнали об участии лондонского террориста в войне в Боснии

    По данным СМИ, лондонский террорист Халид Масуд в 90-х участвовал в войне в Боснии и состоял в исламистской группировке «Аль-Муджахид».

    Имя Масуда обнаружили в списке из 1,7 тыс. имен боевиков «Аль-Муджахида». Британец прибыл в Боснию и Герцеговину 1 мая 1993 года и воевал на стороне арабских боевиков, которые входили в Третий корпус армии Боснии и Герцеговины, пишет Газета.Ru.

    Халид Масуд покинул Боснию 25 декабря 1995 года.

    22 марта Масуд на внедорожнике въехал на Вестминстерский мост в Лондоне и начал давить пешеходов. Затем он вышел из машины и бросился с ножом на полицейского, впоследствии тот скончался. Террориста застрелили. Ответственность за атаку взяла запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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