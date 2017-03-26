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  • 26.03, 00:43

    В центре Киева произошла перестрелка

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    В центре Киева произошла перестрелка

    В центре Киева произошла перестрелка

    В Печерском районе Киева у ресторана произошла перестрелка. Ранен один человек.

    ЧП произошло у ресторана «Хмели-Сунели». Ранение в ногу получил один человек, он госпитализирован.

    По предварительным данным, полиция задержала двух человек. Стрельба произошла в результате ссоры, сообщает ТАСС.
    В центре Киева произошла перестрелка. Киев, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @HromadskeUA/ twitter.com

    Напомним, 23 марта в центре украинской столицы был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков

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