В центре Киева произошла перестрелка

В Печерском районе Киева у ресторана произошла перестрелка. Ранен один человек.
ЧП произошло у ресторана «Хмели-Сунели». Ранение в ногу получил один человек, он госпитализирован.
По предварительным данным, полиция задержала двух человек. Стрельба произошла в результате ссоры, сообщает ТАСС.
Фото: @HromadskeUA/ twitter.com
Напомним, 23 марта в центре украинской столицы был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков
По предварительным данным, полиция задержала двух человек. Стрельба произошла в результате ссоры, сообщает ТАСС.
Фото: @HromadskeUA/ twitter.com
Напомним, 23 марта в центре украинской столицы был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков
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