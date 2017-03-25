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  • 26.03, 00:43
    В парижском Диснейленде начали отмечать 25-летие парка. Диснейленд, Париж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В парижском Диснейленде начали отмечать 25-летие парка

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    • Фото Reuters © 2017, Benoit Tessier
    В парижском Диснейленде начали отмечать <nobr>25-летие</nobr> парка

    В парижском Диснейленде начали отмечать 25-летие парка

    В парижском Диснейленде начали отмечать <nobr>25-летие</nobr> парка
    • Фото Reuters © 2017, Benoit Tessier

      • Парижский Диснейленд начал праздновать свое 25-летие. В субботу посетителей парка развлечений приветствовали масштабным парадом.

      Участниками парада стали знаменитые персонажи Диснея — Микки Маус и Минни Маус, Плуто, Пиноккио, Капитан Крюк, герои «Аладдина» и другие.

      В 2017 году парижский Диснейленд отмечает 25-летний юбилей. Парк развлечений открылся в пригороде столицы Франции 12 апреля 1992 года. Сегодня это самый популярный туристический объект страны, по посещаемости опережающий Лувр и Эйфелеву башню.

      До дня рождения парка остается меньше месяца. В Диснейленде готовят открыть новые аттракционы и поразить гостей парадами и шоу.

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