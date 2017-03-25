В парижском Диснейленде начали отмечать 25-летие парка

Парижский Диснейленд начал праздновать свое
25-летие. В субботу посетителей парка развлечений приветствовали масштабным парадом.
Участниками парада стали знаменитые персонажи Диснея — Микки Маус и Минни Маус, Плуто, Пиноккио, Капитан Крюк, герои «Аладдина» и другие.
В 2017 году парижский Диснейленд отмечает 25-летний юбилей. Парк развлечений открылся в пригороде столицы Франции 12 апреля 1992 года. Сегодня это самый популярный туристический объект страны, по посещаемости опережающий Лувр и Эйфелеву башню.
До дня рождения парка остается меньше месяца. В Диснейленде готовят открыть новые аттракционы и поразить гостей парадами и шоу.
В 2017 году парижский Диснейленд отмечает 25-летний юбилей. Парк развлечений открылся в пригороде столицы Франции 12 апреля 1992 года. Сегодня это самый популярный туристический объект страны, по посещаемости опережающий Лувр и Эйфелеву башню.
До дня рождения парка остается меньше месяца. В Диснейленде готовят открыть новые аттракционы и поразить гостей парадами и шоу.
Комментарии