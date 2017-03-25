В парижском Диснейленде начали отмечать 25-летие парка

#memories#beautifulmoments#beautifulday#unforgettable#happiness#kidagain#disney#disneylandparis#love#fantastic#magiceverywhere#instadisney#instalove#instaparis#paris#likesforlikes#likeme#likeforfollow#followers#follow4like#followme#tagsforlikesandfollowers Публикация от Noemi ✈🗼 (@noemidelcioni) Мар 25 2017 в 12:21 PDT

Участниками парада стали знаменитые персонажи Диснея — Микки Маус и Минни Маус, Плуто, Пиноккио, Капитан Крюк, герои «Аладдина» и другие.В 2017 году парижский Диснейленд отмечает 25-летний юбилей. Парк развлечений открылся в пригороде столицы Франции 12 апреля 1992 года. Сегодня это самый популярный туристический объект страны, по посещаемости опережающий Лувр и Эйфелеву башню.До дня рождения парка остается меньше месяца. В Диснейленде готовят открыть новые аттракционы и поразить гостей парадами и шоу.