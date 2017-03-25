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  • 25.03, 23:13

    Турция может провести референдум о целесообразности вступления в ЕС

    1 комментарий

    Турция может провести референдум о целесообразности вступления в ЕС

    Турция может провести референдум о целесообразности вступления в ЕС

    Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о целесообразности присоединения его страны к Евросоюзу может быть решен на референдуме. Народное голосование по этому вопросу может состояться после референдума об изменении конституции Турции.

    Тайип Эрдоган: «После референдума 16 апреля мы можем пойти по пути проведения референдума по продолжению переговоров о вступлении в ЕС».

    Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения. На этих выступлениях турецкие власти хотели заручиться дополнительной поддержкой своей конституционной реформы, вопрос о проведении которой и будет вынесен на референдум 16 апреля.

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