Задержаны участники ДТП с тремя жертвами в Подмосковье

Подмосковные следователи допрашивают водителей обеих машин, попавших в ДТП, в результате которого погибли трое юных спортсменов.
Как сообщили в СУ СК по области, в настоящее время оба водителя задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи будут разбираться, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей на спортивное мероприятие, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнований.
В качестве приоритетной версии следствие рассматривает человеческий фактор. Один из водителей, предположительно, мог уснуть за рулем. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
ДТП произошло утром в субботу на 143-м км автодороги М5 в районе деревни Врачово. Столкнулись Renault Sandero, следовавший из Рязани в Воскресенск, и Газель Next, двигавшаяся навстречу. В результате трое несовершеннолетних пассажиров иномарки скончались, еще один госпитализирован с многочисленными травмами.
В Renault находились воспитанники одной из рязанских спортивных школ, которые ехали в Воскресенск на занятия по боксу, за рулем машины находился их тренер.
В качестве приоритетной версии следствие рассматривает человеческий фактор. Один из водителей, предположительно, мог уснуть за рулем. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
ДТП произошло утром в субботу на 143-м км автодороги М5 в районе деревни Врачово. Столкнулись Renault Sandero, следовавший из Рязани в Воскресенск, и Газель Next, двигавшаяся навстречу. В результате трое несовершеннолетних пассажиров иномарки скончались, еще один госпитализирован с многочисленными травмами.
В Renault находились воспитанники одной из рязанских спортивных школ, которые ехали в Воскресенск на занятия по боксу, за рулем машины находился их тренер.
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