Фото Штирлица пытались продать на eBay под видом нацистского офицера

На международной торговой площадке eBay были выставлены на продажу три фотографии с кадрами из культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны», только заявлены они были как репродукции снимков настоящий немецких командиров времен Второй мировой войны.
Фото на eBay были заявлены как редкие снимки генералов нацистской Германии времен Второй мировой войны. На одном из снимков изображен актер Вячеслав Тихонов, сыгравший Штирлица в военной форме штурмбаннфюрера. Примечательно, что подпись под ним гласит: «Штурмбаннфюрер Штирлиц с железным крестом и знаком НСДАПа».
На втором снимке оказался советский актер Леонид Куравлёв, который исполнил роль оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана. Фотография сопровождается подписью «После того, как был ранен в бункере Гитлера в 1945 году».
На третьей, которая подписана как «группа немецких генералов в бункере Гитлера в Берлине 1945», на самом деле запечатлены кинопробы к «Семнадцати мгновениям весны».
Все три фотографии продаются по цене 2,99 доллара. Цена доставки — 3,99 доллара. Сообщается, что товар находится в Москве. Продавец лота заверяет, что эти три снимка являются хорошими репродукциями оригинальных фотографий Второй мировой войны.
«Семнадцать мгновений весны» — легендарный 12-серийный художественный фильм режиссера Татьяны Лиозновой, который вышел на экраны в 1973 году.
На втором снимке оказался советский актер Леонид Куравлёв, который исполнил роль оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана. Фотография сопровождается подписью «После того, как был ранен в бункере Гитлера в 1945 году».
На третьей, которая подписана как «группа немецких генералов в бункере Гитлера в Берлине 1945», на самом деле запечатлены кинопробы к «Семнадцати мгновениям весны».
Все три фотографии продаются по цене 2,99 доллара. Цена доставки — 3,99 доллара. Сообщается, что товар находится в Москве. Продавец лота заверяет, что эти три снимка являются хорошими репродукциями оригинальных фотографий Второй мировой войны.
«Семнадцать мгновений весны» — легендарный 12-серийный художественный фильм режиссера Татьяны Лиозновой, который вышел на экраны в 1973 году.
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