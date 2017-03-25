Восемь российских организаций попали под новые санкции США

Американские власти приняли решение о введении санкций в отношении еще восьми российских организаций.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США, в черном списке оказались АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева» и другие организации.
Отмечается, что им инкриминируется нарушение запрета на распространение оружия массового поражения и ракетных технологий. Этот запрет действует в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Отмечается, что им инкриминируется нарушение запрета на распространение оружия массового поражения и ракетных технологий. Этот запрет действует в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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