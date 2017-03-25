В Кремле и на Красной площади погасили свет в рамках «Часа Земли»

Московский Кремль и Красная площадь в очередной раз присоединились к международной экологической акции «Час Земли», одновременно погрузившись в непривычную для них темноту.
|
18835
Освещение в Кремле было погашено на 60 минут по решению президента Владимира Путина, который, как отмечают в пресс-службе главы государства, традиционно уделяет большое внимание проблемам экологии и охраны окружающей среды. Впервые это было сделано в 2013 году, теперь участие Кремля в акции уже стало традицией. В этом году она проходит в рамках объявленного в РФ Года экологии.
В Москве «Час Земли», как и в предыдущие два года, стартовал в 20:30. На один час без подсветки остается весь периметр Красной площади — стены Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного, а также Александровский сад, где продолжает гореть только Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата.
В самом Кремле освещен только президентский штандарт, установленный на резиденции главы государства. Продолжают гореть и «рубиновые» звезды на кремлевских башнях. За всю историю своего существования все звезды на башнях Кремля выключали только один раз — после Великой Отечественной войны, чтобы убрать следы бомбежек.
К акции «Час Земли» присоединился и Дом правительства на Краснопресненской набережной, где также на час было решено выключить внешнее и часть внутреннего освещения, оставив лишь подсветку государственного флага на крыше.
В ФСО отмечают, что отключение подсветки кремлевских стен — самой энергоемкой части освещения Кремля — никак не влияет на остальные системы жизнеобеспечения резиденции главы государства, на системы связи и безопасности, передает «Интерфакс».
«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.
«Час Земли» является самой массовой акцией в истории человечества — ежегодно ее поддерживают сотни стран, несколько тысяч городов и свыше 2 млрд человек. Слоган акции в 2017 году — «Меняй себя, а не планету». Россия принимает участие в «Часе Земли» с 2008 года, в 2013-м к ней впервые присоединились Московский Кремль и Дом правительства.
Между тем пользователи Сети уже начали упражняться в остроумии, выкладывая посты, посвященные акции.
Также в соцсетях появляются фотографии популярных городских объектов, увидеть которые без освещения можно нечасто.
В Москве «Час Земли», как и в предыдущие два года, стартовал в 20:30. На один час без подсветки остается весь периметр Красной площади — стены Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного, а также Александровский сад, где продолжает гореть только Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата.
В самом Кремле освещен только президентский штандарт, установленный на резиденции главы государства. Продолжают гореть и «рубиновые» звезды на кремлевских башнях. За всю историю своего существования все звезды на башнях Кремля выключали только один раз — после Великой Отечественной войны, чтобы убрать следы бомбежек.
К акции «Час Земли» присоединился и Дом правительства на Краснопресненской набережной, где также на час было решено выключить внешнее и часть внутреннего освещения, оставив лишь подсветку государственного флага на крыше.
В ФСО отмечают, что отключение подсветки кремлевских стен — самой энергоемкой части освещения Кремля — никак не влияет на остальные системы жизнеобеспечения резиденции главы государства, на системы связи и безопасности, передает «Интерфакс».
«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.
«Час Земли» является самой массовой акцией в истории человечества — ежегодно ее поддерживают сотни стран, несколько тысяч городов и свыше 2 млрд человек. Слоган акции в 2017 году — «Меняй себя, а не планету». Россия принимает участие в «Часе Земли» с 2008 года, в 2013-м к ней впервые присоединились Московский Кремль и Дом правительства.
Между тем пользователи Сети уже начали упражняться в остроумии, выкладывая посты, посвященные акции.
Также в соцсетях появляются фотографии популярных городских объектов, увидеть которые без освещения можно нечасто.
Комментарии