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  • 25.03, 21:42

    Президент Литвы попросила ПРО у США для «защиты» Европы от России

    10 комментариев

    Президент Литвы попросила ПРО у США для «защиты» Европы от России

    Президент Литвы попросила ПРО у США для «защиты» Европы от России

    Россия представляет опасность не только для Прибалтики, но и для всей Европы в целом. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Foreign Policy.

    Даля Грибаускайте: «Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде, близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии».

    Грибаускайте добавила, что Польша и страны Балтии находятся под большей угрозой, в то время как американские военные на постоянной основе дислоцированы в Западной Европе, в частности, в Германии.

    Даля Грибаускайте: «Вот почему мы просим и рекомендуем США решиться на постоянную дислокацию сил в регионе. Нам также нужна ПРО. Невозможно защитить свою территорию или наземные силы, если нет ПРО».

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