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  • 25.03, 21:42

    В Крым приехала делегация политиков и бизнесменов из Германии

    1 комментарий

    В Крым приехала делегация политиков и бизнесменов из Германии

    В Крым приехала делегация политиков и бизнесменов из Германии

    Делегаты проведут на полуострове неделю. За это время они ознакомятся с экономическим потенциалом региона.

    Юрий Гемпель, глава немецкой национально-культурной автономии Крыма: «Мы встретили делегацию из Германии в количестве 10 человек, в их числе политики, депутаты регионального уровня, бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости. Срок пребывания — семь дней».

    Делегаты посетят Ялту, Севастополь и Симферополь. Они посетят не только достопримечательности Крыма, но и проведут встречи с представителями общественности, представителями национальных культурных объединений и с главой крымского парламента Владимиром Константиновым, передает ТАСС.

    Юрий Гемпель: «Также запланирован круглый стол с участием немецкой делегации, на нем будут присутствовать представители малого и среднего бизнеса Крыма и представители профильных министерств и ведомств. Немцы смогут пообщаться с нашими бизнесменами, узнать, какие перспективы есть у них, и получат ответы на все интересующие вопросы от представителей министерств и ведомств».

    Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма отметил, что это не первая делегация немецких предпринимателей и политиков, которая посещает полуостров. В этом месяце Крым посетили европейские и украинские политики, чтобы выяснить реальную ситуацию на полуострове. По итогам их поездки Киев установил в отношении них санкции. В ноябре минувшего года в Крыму побывали бизнесмены, работающие в области судостроительного бизнеса. По итогам поездки они заявили о намерении поставлять на полуостров оборудование и делиться с местными предприятиями технологиями, несмотря на санкции ЕС. А в октябре в Крым с визитом приезжали депутаты региональных парламентов ФРГ, а также предприниматели и представители общественных организаций.

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