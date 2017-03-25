Россиянка самостоятельно нашла в Нью-Йорке убийцу своей матери

В понедельник в разделе криминальной хроники американской газеты New York Post появилось сообщение о том, что в Бруклине полицейским удалось задержать женщину, которая во всех ориентировках проходила как «роковая леди в мехах» и подозревалась в жестоком убийстве. Этой женщиной оказалась гражданка России Виктория Насырова, долгих три года ее безуспешно разыскивали российские следователи и сотрудники Интерпола.
Убийство, в котором полиция Нью-Йорка обвиняет роковую леди, любившую фотографироваться в мехах, купленных якобы на деньги своих жертв, произошло еще в октябре 2014 года. Тогда она работала обычным риелтором в Краснодаре. Но, как теперь выясняется, правильнее ее называть «черный риелтор». А жертвой ее, по версии следствия, стала 54-летняя женщина, которая хотела выгодно продать дом, но рассталась и с ним, и с деньгами, и с жизнью.
Уже через несколько недель после случившегося краснодарские следователи вышли на след коварной убийцы, но незадолго до ареста она смогла сбежать из страны. Подозреваемую объявили в международный розыск, но за три года сотрудники Интерпола ни на шаг не продвинулись в ее поиске.
Однако то, что оказалось не под силу международной уголовной полиции, получилось у дочери убитой женщины, которая не сдавалась и вела собственное расследование. И только разыскав ту, которую считает убийцей своей матери, она с ужасом поняла, что все эти годы жила с ней в одном и том же районе.
Как самой обычной девушке удалось найти и отдать под суд убийцу, за которой, возможно, тянется целый шлейф преступлений? Подробности — в репортаже программы «Центральное телевидение».
Уже через несколько недель после случившегося краснодарские следователи вышли на след коварной убийцы, но незадолго до ареста она смогла сбежать из страны. Подозреваемую объявили в международный розыск, но за три года сотрудники Интерпола ни на шаг не продвинулись в ее поиске.
Однако то, что оказалось не под силу международной уголовной полиции, получилось у дочери убитой женщины, которая не сдавалась и вела собственное расследование. И только разыскав ту, которую считает убийцей своей матери, она с ужасом поняла, что все эти годы жила с ней в одном и том же районе.
Как самой обычной девушке удалось найти и отдать под суд убийцу, за которой, возможно, тянется целый шлейф преступлений? Подробности — в репортаже программы «Центральное телевидение».
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