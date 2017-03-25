Метеорологи признали существование «облаков Судного дня»

Всемирная метеорологическая организация официально признала существование «облаков Судного дня», включив их в новое издание Международного облачного атласа.
Как отмечает сайт «Комсомольской правды», «апокалиптические облака» до сих пор наводят на людей ужас. Обычно они ассоциируются с Судным днем или нашествием внеземных сил.
Данный тип облаков считается редким, долгое время они практически не изучались. Девять лет назад ими заинтересовался основатель Общества любителей облаков, английский писатель Гэвин Претор-Пинни, назвавший их undulatus asperatus (лат. «волнисто-бугристый»).
В Международный облачный атлас эти облака решили включить под названием asperitas (лат. «неровность»).
Данный тип облаков считается редким, долгое время они практически не изучались. Девять лет назад ими заинтересовался основатель Общества любителей облаков, английский писатель Гэвин Претор-Пинни, назвавший их undulatus asperatus (лат. «волнисто-бугристый»).
В Международный облачный атлас эти облака решили включить под названием asperitas (лат. «неровность»).
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