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  • 25.03, 18:40

    Метеорологи признали существование «облаков Судного дня»

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    Метеорологи признали существование «облаков Судного дня»

    Метеорологи признали существование «облаков Судного дня»

    Метеорологи признали существование «облаков Судного дня»
  • Фото: bluefingers.ie

    • Всемирная метеорологическая организация официально признала существование «облаков Судного дня», включив их в новое издание Международного облачного атласа.

    Как отмечает сайт «Комсомольской правды», «апокалиптические облака» до сих пор наводят на людей ужас. Обычно они ассоциируются с Судным днем или нашествием внеземных сил.

    Данный тип облаков считается редким, долгое время они практически не изучались. Девять лет назад ими заинтересовался основатель Общества любителей облаков, английский писатель Гэвин Претор-Пинни, назвавший их undulatus asperatus (лат. «волнисто-бугристый»).

    В Международный облачный атлас эти облака решили включить под названием asperitas (лат. «неровность»).

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