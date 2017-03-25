Новак: Россия сократила добычу нефти на 185 тыс. баррелей

По состоянию на текущий момент Россия в рамках соглашения с ОПЕК сократила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, который прибыл в ОПЕК на заседание мониторингового комитета.
До конца месяца по согласованному с ОПЕК графику Россия должна довести этот показатель до 200 тысяч баррелей в сутки. Всего квота России по сокращению добычи нефти составляет 300 тыс. баррелей.
Страны ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, 300 тысяч из которых приходятся на Россию. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.
Ранее сегодня генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил, что никаких претензий к России по поводу сокращения добычи у картеля нет.
Страны ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, 300 тысяч из которых приходятся на Россию. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.
Ранее сегодня генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил, что никаких претензий к России по поводу сокращения добычи у картеля нет.
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