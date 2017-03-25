В Минобороны РФ объяснили, от чего будет зависеть успех операции в Ракке

Официальный представитель российского оборонного ведомства
генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы Минобороны Франции об операции международной коалиции в сирийской Ракке.
Министр Жан-Ив ле Дриан заявил, что Ракка, которая считается оплотом ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) уже окружена. По его словам, операция по освобождению этого города может начаться в ближайшие дни.
Конашенков высказал мнение, что «пятничный оптимизм» ле Дриана, сообщившего об окружении Ракки, видимо, имеет «какие-то особые национальные источники вдохновения», которые не связаны с реальной обстановкой.
Игорь Конашенков: «Любому военному специалисту понятно, что освобождение Ракки не станет легкой прогулкой для международной коалиции. Реальный же успех и сроки завершения этой операции будут напрямую зависеть от понимания и готовности координировать свои действия со всеми силами, ведущими борьбу в Сирии с международным терроризмом».
возможность полного освобождения Мосула уже перестают верить даже самые большие оптимисты.
Отметим, что операция по вытеснению боевиков из города, которая сопровождается авиаударами, продолжается с октября минувшего года.
Конашенков высказал мнение, что «пятничный оптимизм» ле Дриана, сообщившего об окружении Ракки, видимо, имеет «какие-то особые национальные источники вдохновения», которые не связаны с реальной обстановкой.
Игорь Конашенков: «Любому военному специалисту понятно, что освобождение Ракки не станет легкой прогулкой для международной коалиции. Реальный же успех и сроки завершения этой операции будут напрямую зависеть от понимания и готовности координировать свои действия со всеми силами, ведущими борьбу в Сирии с международным терроризмом».
возможность полного освобождения Мосула уже перестают верить даже самые большие оптимисты.
Отметим, что операция по вытеснению боевиков из города, которая сопровождается авиаударами, продолжается с октября минувшего года.
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