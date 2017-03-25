Элтон Джон отмечает 70-летие

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70-летие отмечает знаменитый певец и композитор Элтон Джон — рыцарь и кавалер ордена Британской империи, пластинки которого проданы тиражом более 250 млн экземпляров.
Уже в четыре года он мог сыграть на фортепиано практически любую мелодию, а в 11 был зачислен в Королевскую консерваторию. В 1967-м записал первую песню, в 1970-м дал первый американский концерт в Лос-Анджелесе, а в 1979-м стал одним из первых западных музыкантов, выступивших в Советском Союзе.
За 50-летнюю карьеру Элтон Джон записал 75 альбомов. Знаменитая песня Candle in the Wind, посвященная принцессе Диане, разошлась 37-миллионным тиражом. В копилке музыканта пять премий «Грэмми» и «Оскар» за песню к мультфильму «Король Лев».
За 50-летнюю карьеру Элтон Джон записал 75 альбомов. Знаменитая песня Candle in the Wind, посвященная принцессе Диане, разошлась 37-миллионным тиражом. В копилке музыканта пять премий «Грэмми» и «Оскар» за песню к мультфильму «Король Лев».
Сэр Элтон Джон отмечает юбилей. Британскому рок-певцу, композитору и пианисту исполнилось 70 лет.Опубликовано НТВ 25 марта 2017 г.
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