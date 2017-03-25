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  • 25.03, 18:40
    Элтон Джон отмечает 70-летие. Джон Элтон, знаменитости, музыка и музыканты, шоу-бизнес, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Элтон Джон отмечает 70-летие

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    Элтон Джон отмечает <nobr>70-летие</nobr>

    Элтон Джон отмечает 70-летие

    Элтон Джон отмечает <nobr>70-летие</nobr>

      Сегодня 70-летие отмечает знаменитый певец и композитор Элтон Джон — рыцарь и кавалер ордена Британской империи, пластинки которого проданы тиражом более 250 млн экземпляров.

      Уже в четыре года он мог сыграть на фортепиано практически любую мелодию, а в 11 был зачислен в Королевскую консерваторию. В 1967-м записал первую песню, в 1970-м дал первый американский концерт в Лос-Анджелесе, а в 1979-м стал одним из первых западных музыкантов, выступивших в Советском Союзе.

      За 50-летнюю карьеру Элтон Джон записал 75 альбомов. Знаменитая песня Candle in the Wind, посвященная принцессе Диане, разошлась 37-миллионным тиражом. В копилке музыканта пять премий «Грэмми» и «Оскар» за песню к мультфильму «Король Лев».

      Сэр Элтон Джон отмечает юбилей. Британскому рок-певцу, композитору и пианисту исполнилось 70 лет.

      Опубликовано НТВ 25 марта 2017 г.

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