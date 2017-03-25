Элтон Джон отмечает 70-летие

Сэр Элтон Джон отмечает юбилей. Британскому рок-певцу, композитору и пианисту исполнилось 70 лет. Опубликовано НТВ 25 марта 2017 г.

Уже в четыре года он мог сыграть на фортепиано практически любую мелодию, а в 11 был зачислен в Королевскую консерваторию. В 1967-м записал первую песню, в 1970-м дал первый американский концерт в Лос-Анджелесе, а в 1979-м стал одним из первых западных музыкантов, выступивших в Советском Союзе.За 50-летнюю карьеру Элтон Джон записал 75 альбомов. Знаменитая песня Candle in the Wind, посвященная принцессе Диане, разошлась 37-миллионным тиражом. В копилке музыканта пять премий «Грэмми» и «Оскар» за песню к мультфильму «Король Лев».