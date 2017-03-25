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  • 25.03, 23:13
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    Киркоров рассказал, о каком подарке мечтает на юбилей

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    Киркоров рассказал, о каком подарке мечтает на юбилей

    Киркоров рассказал, о каком подарке мечтает на юбилей

      Королю эстрады 30 апреля исполнится 50 лет. По случаю своего юбилея он планирует шикарное празднование, но и подарки рассчитывает получить небанальные.

      Страшную для многих цифру — 50 лет — Киркоров не скрывает, а наоборот подчеркивает и с гордостью говорит: у него на носу — юбилей.

      Филипп Киркоров: «Я прекрасно себя чувствую в свои 50. Чего и всем своим ровесничкам желаю».

      На грандиозное торжество приглашено несколько сотен особо важных гостей: семья, друзья, коллеги. Они уже сбились с ног в поисках дорогих подарков для именинника. Что подарить Киркорову, у которого есть все?

      Король эстрады уже составил вишлист и сразу предупреждает: гелей для душа, кремов и дезодорантов в списке подарков нет. У Киркорова этим добром забиты все тумбочки в ванной.

      Филипп Киркоров: «Так как я Филипп Киркоров, мне постоянно на всех презентациях дарят крема, духи, подарки на Новый год все косметические фирмы дарят. Поэтому у меня полный выбор аксессуаров. Сижу и выбираю, каким же вечным кремом молодости себя обмазать».

      Не оценит король эстрады и дорогой парфюм. К любимым маркам духов Киркоров давно принюхался и сам пополняет свою коллекцию, а к новинкам относится с большим подозрением.

      Филипп Киркоров: «Мне последний раз прямо втюхала продавщица два таких запаха очень классных. Я думаю: „Ой, надо же как круто“. Через пять минут этого запаха уже нет. А стоит он как трехкомнатная квартира. Не покупайтесь на дорогие запахи и цены. Все ложь».

      И одежду певец давно за подарок не считает. Во-первых, ни один звездный гость не переплюнет его личных портных — известных дизайнеров, которые делают Киркорову презенты по поводу и без. Во-вторых, в гардеробной короля эстрады шагу ступить негде. Киркоров даже нанял специального помощника, который составил каталог нарядов певца, систематизировал их по брендам, стилям и цветам. И по одному лишь взгляду понимает, в каком костюме Киркоров пожелает выйти к завтраку, а какой надеть на романтический ужин.

      Филипп Киркоров: «Зовут его Арсен. Он практически живет у меня дома. Привел за два года в такой порядок и так помогает мне справиться с этим обилием того, что на меня смотрит со всех углов».

      Своих именитых гостей Киркоров просит не мелочиться. На первом месте в списке подарков у него важный в звездном хозяйстве предмет.

      Филипп Киркоров: «Может, кто-то подарит самолет. У меня мечта — я хочу самолет, маленький».

      Подробности — в видеоматериале.

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