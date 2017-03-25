Медведев поручил рассмотреть вариант введения скидок в системе «Платон»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с автоперевозчиками подписал ряд поручений, связанных с деятельностью системы «Платон».
Одно из поручений касается проработки вопроса о введении системы скидок в зависимости от величины пробега грузового автомобиля по федеральным трассам. На встрече с премьером дальнобойщики попросили снизить тариф для тех, кто много ездит. Свои предложения на этот счет должны представить Минтранс, Минэкономразвития и Минфин.
Кроме того, Медведев поручил изучить вопрос об увеличении штрафов за проезд фур по федеральным трассам без внесения оплаты в систему «Платон».
Минтрансу и Минюсту поручено также разработать систему наказания за превышение максимально допустимых нагрузок в системе весогабаритного контроля транспортных средств.
продлил на неопределенный срок льготный тариф в системе «Платон». Изначально предполагалось, что с 15 апреля тариф увеличится вдвое — до 3,06 рубля за километр, однако теперь он составит 1,91 рубля. Таким образом, индексация составит 25%.
Кроме того, Медведев поручил изучить вопрос об увеличении штрафов за проезд фур по федеральным трассам без внесения оплаты в систему «Платон».
Минтрансу и Минюсту поручено также разработать систему наказания за превышение максимально допустимых нагрузок в системе весогабаритного контроля транспортных средств.
Поручения по итогам встречи с представителями малого и среднего бизнеса в сфере грузовых автоперевозок https://t.co/rAJSuacW9e— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 25, 2017
продлил на неопределенный срок льготный тариф в системе «Платон». Изначально предполагалось, что с 15 апреля тариф увеличится вдвое — до 3,06 рубля за километр, однако теперь он составит 1,91 рубля. Таким образом, индексация составит 25%.
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