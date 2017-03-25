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  • 25.03, 17:10
    Ведущий прогноза погоды на НТВ снялся в пародии на клип «Тает лед»: видео. YouTube, музыка и музыканты, телевидение, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ведущий прогноза погоды на НТВ снялся в пародии на клип «Тает лед»: видео

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    Ведущий прогноза погоды на НТВ снялся в пародии на клип «Тает лед»: видео

    Ведущий прогноза погоды на НТВ снялся в пародии на клип «Тает лед»: видео

    Ведущий прогноза погоды на НТВ снялся в пародии на клип «Тает лед»: видео

      В минувшую пятницу в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале показали пародию на музыкальный клип «Тает лед» украинской группы «Грибы». Ключевым героем видео стал ведущий прогноза погоды на НТВ профессор Александр Беляев.

      Из текста пародийной песни: «На Урале тает лед, и в Сибирь потепление придет, Пермь промокнет под дождем, а в Поволжье туманы ждем. В Барнауле тает лед, на Казань теплый воздух идет, Тверь промокнет под дождем, там господствует мощный циклон».

      На момент написания новости пародийный ролик посмотрели около миллиона человек.

      Оригинальный клип «Грибов» на песню «Тает лед» был опубликован на YouTube 10 марта. К настоящему времени его просмотрели более 19 миллионов раз. Пока он является самым популярным из четырех клипов коллектива.

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