Тысяча подмосковных школьников вступила в «Юнармию» в парке «Патриот»

Тысяча школьников Подмосковья вступила сегодня в ряды всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия» в парке «Патриот».
Школьники произнесли клятву в присутствии министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, передает ТАСС.
Сергей Шойгу: «Поздравляя вас сегодня, хочу пожелать вам, чтобы смыслом вашей жизни стало беречь историю прошлых поколений, хранить нашу страну. Мы уверены, что вы сделаете все для того, чтобы нам было кому передавать наше Отечество».
Также в ходе торжества было запущено мобильное приложение для участников движения. С его помощью пользователи смогут узнать об основных событиях и мероприятиях «Юнармии». Приложение также является социальной сетью, где у каждого пользователя есть своя страница и где юнармейцы могут общаться внутри своего штаба и со штабами других городов.
Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, имеет свои отделения во всех 85 регионах страны. Основной деятельностью движения являются молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, соревнования по прикладным видам спорта, сдача норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы.
Сергей Шойгу: «Поздравляя вас сегодня, хочу пожелать вам, чтобы смыслом вашей жизни стало беречь историю прошлых поколений, хранить нашу страну. Мы уверены, что вы сделаете все для того, чтобы нам было кому передавать наше Отечество».
Также в ходе торжества было запущено мобильное приложение для участников движения. С его помощью пользователи смогут узнать об основных событиях и мероприятиях «Юнармии». Приложение также является социальной сетью, где у каждого пользователя есть своя страница и где юнармейцы могут общаться внутри своего штаба и со штабами других городов.
Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, имеет свои отделения во всех 85 регионах страны. Основной деятельностью движения являются молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, соревнования по прикладным видам спорта, сдача норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы.
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