В конце марта в Москве ожидаются зимние морозы

В последние дни марта в российской столице заметно похолодает. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Как сообщил ТАСС представитель метеослужбы, в ночь на среду, 29 марта, воздух в Москве может остыть до минус 4–9 градусов. В последующие дни по ночам ожидается до минус 3–8. Дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов, добавил собеседник агентства.
По ночам в указанные дни ожидается снег, утром — гололедица, поэтому автомобилистам пока не рекомендуется переходить на летнюю резину. Воздух в столичный регион будет приходить почти с полюса, из района Ледовитого океана.
В середине следующей недели средняя суточная температура постепенно поднимется, но все равно она будет несколько ниже климатической нормы.
По ночам в указанные дни ожидается снег, утром — гололедица, поэтому автомобилистам пока не рекомендуется переходить на летнюю резину. Воздух в столичный регион будет приходить почти с полюса, из района Ледовитого океана.
В середине следующей недели средняя суточная температура постепенно поднимется, но все равно она будет несколько ниже климатической нормы.
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