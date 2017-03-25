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  • 25.03, 15:38

    В конце марта в Москве ожидаются зимние морозы

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    • Фото РИА Новости, Евгений Биятов
    В конце марта в Москве ожидаются зимние морозы

    В конце марта в Москве ожидаются зимние морозы

    В конце марта в Москве ожидаются зимние морозы
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов

    • В последние дни марта в российской столице заметно похолодает. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

    Как сообщил ТАСС представитель метеослужбы, в ночь на среду, 29 марта, воздух в Москве может остыть до минус 4–9 градусов. В последующие дни по ночам ожидается до минус 3–8. Дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов, добавил собеседник агентства.

    По ночам в указанные дни ожидается снег, утром — гололедица, поэтому автомобилистам пока не рекомендуется переходить на летнюю резину. Воздух в столичный регион будет приходить почти с полюса, из района Ледовитого океана.

    В середине следующей недели средняя суточная температура постепенно поднимется, но все равно она будет несколько ниже климатической нормы.

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