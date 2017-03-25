ФМБА и тренеры опровергли сообщения о массовом отравлении спортсменов на подмосковной базе

Глава Федерального
медико-биологического агентства Владимир Уйба и тренеры сборных опровергли информацию о массовом отравлении спортсменов на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье, где проводятся сборы российских команд по нескольким видам спорта.
На базе произошла вспышка ротавирусной инфекции, сообщил глава ФМБА. Эту информацию подтвердила и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
Владимир Уйба: «Это ротавирус, никакого отравления спортсменов нет».
Татьяна Покровская: «Информация о массовом отравлении — неправда, сейчас по всей России ходят ротавирусная и норовирусная инфекции. Естественно, спортсмены, заезжающие на сборы, завозят инфекцию, к примеру, в нашей команде заболели три спортсменки, но и они уже выздоровели».
Вместе с тем Татьяна Покровская сообщила ТАСС, что приехавшие на базу сотрудники Роспотребнадзора закрыли объект на «карантин и дезинфекцию», поставив под угрозу тренировочный процесс.
Татьяна Покровская: «Нас выселяют в какой-то детский лагерь, который давно не функционировал, там жуткие условия. Наши сборы фактически сорваны, и не по вине базы „Озеро Круглое“ — там идеальные условия, везде чистота — от пищеблока до бассейна. Что будет дальше, я не знаю, поскольку сроки дезинфекции нам не сообщили».
В то же время директор спортивной базы «Озеро Круглое» Ольга Домуладжанова утверждает, что приезд Роспотребнадзора не связан с заболеванием спортсменов.
Ольга Домуладжанова: «Я сейчас нахожусь на больничном в связи с осложнением после воспаления. У меня нет информации, что база закрыта. Я же не умерла, поэтому была бы в курсе. Что касается визита сотрудников Роспотребнадзора, то это обычная история. Плановые проверки у нас были и в декабре».
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко в свою очередь заявил агентству «Р-Спорт», что никаких инцидентов в его команде нет и сборная продолжает тренировки в намеченном режиме.
По словам Татьяны Покровской, помимо синхронисток, на базе «Озеро Круглое» в настоящий момент находятся также команды по прыжкам в воду, плаванию на открытой воде, фехтованию, водному поло.
Владимир Уйба: «Это ротавирус, никакого отравления спортсменов нет».
Татьяна Покровская: «Информация о массовом отравлении — неправда, сейчас по всей России ходят ротавирусная и норовирусная инфекции. Естественно, спортсмены, заезжающие на сборы, завозят инфекцию, к примеру, в нашей команде заболели три спортсменки, но и они уже выздоровели».
Вместе с тем Татьяна Покровская сообщила ТАСС, что приехавшие на базу сотрудники Роспотребнадзора закрыли объект на «карантин и дезинфекцию», поставив под угрозу тренировочный процесс.
Татьяна Покровская: «Нас выселяют в какой-то детский лагерь, который давно не функционировал, там жуткие условия. Наши сборы фактически сорваны, и не по вине базы „Озеро Круглое“ — там идеальные условия, везде чистота — от пищеблока до бассейна. Что будет дальше, я не знаю, поскольку сроки дезинфекции нам не сообщили».
В то же время директор спортивной базы «Озеро Круглое» Ольга Домуладжанова утверждает, что приезд Роспотребнадзора не связан с заболеванием спортсменов.
Ольга Домуладжанова: «Я сейчас нахожусь на больничном в связи с осложнением после воспаления. У меня нет информации, что база закрыта. Я же не умерла, поэтому была бы в курсе. Что касается визита сотрудников Роспотребнадзора, то это обычная история. Плановые проверки у нас были и в декабре».
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко в свою очередь заявил агентству «Р-Спорт», что никаких инцидентов в его команде нет и сборная продолжает тренировки в намеченном режиме.
По словам Татьяны Покровской, помимо синхронисток, на базе «Озеро Круглое» в настоящий момент находятся также команды по прыжкам в воду, плаванию на открытой воде, фехтованию, водному поло.
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