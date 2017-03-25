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  • 25.03, 23:13
    «Не останавливаться на достигнутом»: гости проекта «Ты супер!» дали советы участникам. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Не останавливаться на достигнутом»: гости проекта «Ты супер!» дали советы участникам

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    «Не останавливаться на достигнутом»: гости проекта «Ты супер!» дали советы участникам

    «Не останавливаться на достигнутом»: гости проекта «Ты супер!» дали советы участникам

    «Не останавливаться на достигнутом»: гости проекта «Ты супер!» дали советы участникам

      Вышел седьмой выпуск невероятного шоу, в котором юные исполнители, оставшиеся без попечения родителей, получили возможность выступить и завоевать любовь и признание миллионов телезрителей.

      В седьмой день отборочного тура на сцену шоу «Ты супер!» вышли еще 12 талантливых ребят. Накал страстей по-прежнему зашкаливал, и членам жюри на проекте становится все сложнее отбросить эмоции, чтобы оценить, прежде всего, исполнение юных участников, которые в свою очередь не перестают очаровывать и восхищать своим талантом.

      В следующий тур сумели пробиться только пять юных вокалистов. А приглашенные звезды всеми силами поддерживали конкурсантов.

      12-летняя Нана Вардзелашвили исполнила песню «Тбилисо». Маленькой исполнительнице, которая не говорит по-русски, пришел на помощь знаменитый грузинский и российский певец и композитор Сосо Павлиашвили. Он перевел для своей землячки судейские комплименты и наставления. Павлиашвили высоко оценил выбор песни Наны.

      Сосо Павлиашвили: «Это песня вообще гениальная. Но больше всего мне нравится гениальный подход к жизни канала НТВ, и низкий вам поклон за этот проект».

      Певица Ёлка похвалила исполнение конкурсантки и отметила ее особый талант «улыбаться на сцене глазами».

      Слова поддержки от своего кумира услышала и очаровательная 11-летняя Кристина Эрдыниева из Бурятии, которая исполнила песню Sunny. Эстрадная певица Диана Гурцкая нашла для девочки слова утешения.

      Диана Гурцкая: «Мое солнышко, ты потрясающе спела. Знаешь, у тебя случилась сегодня очень важная история в твоей жизни, это очень красивая страница. Я уверена, что уже есть зрители, публика, твоя публика, которая тебя любит».

      А члены жюри особо отметили обаяние маленькой певицы и признали, что она «завертела» их своим выступлением.

      13-летний Егор Новоженин из города Ключ в Краснодарском крае исполнил песню «Погоня» из фильма Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители». Жюри оценило образ, в котором мальчик появился на сцене, но судьи заметили недочеты в его выступлении. Поддержать Егора решил сын режиссера «Неуловимых мстителей» Тигран Кеосаян, который сам снимался в той картине.

      Тигран Кеосаян: «Сейчас поплачь, и больше по таким пустякам плакать не надо. Это чистый пустяк. Знаешь, какая самая большая мечта у режиссеров? Чтобы их фильмы жили как можно дольше. Сам факт того, что ты выбрал песню из фильма, которому в этом году было 50 лет… Я хочу сказать тебе огромное спасибо. Я уверен, что моему батюшке было бы очень приятно. Это раз. Во-вторых, ты видел себя в зеркале? Ты абсолютно брутальный мужичище, такой нормальный пацан, который вышел разорвать и разорвал».

      Режиссер взял слово с мальчика, что тот последний раз расстраивается из-за мелкой неудачи.

      Тигран Кеосаян: «А то ты сейчас образ ломаешь, нам же работать с тобой в кино!»

      Также на сцену проекта «Ты супер!» впервые с начала отборочных туров вышла луганчанка Дарья Попова. 14-летняя конкурсантка, которая недавно потеряла маму и жила под постоянной канонадой обстрелов в Донбассе, поразила жюри своей силой духа и жизнерадостным исполнением. Она спела песню «Ты не такой» — первый официальный сингл российской певицы, бывшей солистки российской музыкальной R&B группы 5sta Family Юлианны Карауловой.

      Поддержать вокалистку из Луганска пришла сама Юлианна. Она оценила энергию, с которой выступила Дарья Попова, и спела с ней дуэтом.

      Юлианна Караулова: «Я сейчас стояла за кулисами, у меня просто разрывало сердце. У тебя есть положительная энергия, которая есть очень мало у кого, которая, мне кажется, редкость в наше время. И она действительно стоит очень дорогого, так что ни в коем случае не останавливайся на достигнутом, развивайся, работай. Я уверена: у тебя все получится».

      А участница из Белоруссии Анастасия Кравченя поразила жюри легкостью в голосе и чарующей улыбкой. 16-летняя конкурсантка исполнила песню «Реченька», во всей красе раскрыв свой талант на сцене. Поддержать исполнительницу пришел ее знаменитый земляк Вадим Галыгин, который вручил юной конкурсантке букет цветов и поговорил с ней на родном языке. А девочка смогла загадать желание на сцене, стоя между двумя Вадимами — Галыгиным и ведущим Такменёвым.

      Вадим Галыгин: «Настенька, прежде всего, хочу сказать тебе: ты супер! Это настолько здорово. Мне кажется, что такой проект могли сделать только люди с большим, открытым сердцем. Мне особенно приятно, что ты выбрала из своего репертуара белорусскую песню. Умничка. Столько приятных слов я услышал на нашем языке, он действительно певучий, он действительно красивый, интересный, глубокий».

      Выступление 17-летнего Руслана Молчанова из Москвы с песней «Я встретил девушку» оказалось одним из самых ярких. Жюри пришло к выводу, что юный вокалист — уже практически готовый артист. Судьи отметили его уверенность и раскованность на сцене. Кроме того, юноша покорил жюри своим чувством юмора в ходе общения.

      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 1 апреля, в 20:00.

      Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. Приложения для Android и iOS позволят зрителям оперативно узнавать новости шоу и голосовать за понравившихся участников. Маленьким поклонникам проекта предлагается проявить свои таланты и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

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