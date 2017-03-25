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  • 25.03, 14:08

    Зюганов назвал причину вековой ненависти Запада к России

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Владимир Федоренко
    Зюганов назвал причину вековой ненависти Запада к России

    Зюганов назвал причину вековой ненависти Запада к России

    Зюганов назвал причину вековой ненависти Запада к России
  • Фото РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел истоки ненависти Европы к России в расколе христианства. Заявление на этот счет он сделал на XIII совместном пленуме ЦК и ЦКРК партии.

    Геннадий Зюганов: «В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь».

    Как отмечает РИА Новости, пленум, на котором выступил лидер КПРФ, посвящен теме борьбы с антисоветизмом и русофобией.

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