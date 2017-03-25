Зюганов назвал причину вековой ненависти Запада к России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел истоки ненависти Европы к России в расколе христианства. Заявление на этот счет он сделал на XIII совместном пленуме ЦК и ЦКРК партии.
Геннадий Зюганов: «В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь».
Как отмечает РИА Новости, пленум, на котором выступил лидер КПРФ, посвящен теме борьбы с антисоветизмом и русофобией.
Как отмечает РИА Новости, пленум, на котором выступил лидер КПРФ, посвящен теме борьбы с антисоветизмом и русофобией.
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